Com esquema especial para a pandemia, Vans abre primeira loja no Rio

Desde 17 de junho, o Rio de Janeiro iniciou a fase 2 de reabertura da quarentena para o novo coronavírus, com lojas de shoppings abertas com restrição de circulação e horário entre 12h e 20h. A fase 3, que começou em 2 de julho, permitiu que todo o tipo de comércio reabrisse no estado.

Na última semana, a Vans inaugurou, no Barra Shopping, a sua primeira Vans Store na cidade do Rio de Janeiro, em uma inauguração que retoma os planos de expansão da marca no Brasil em 2020.

A loja, de 121m², conta com as principais coleções de tênis da marca que foram lançadas recentemente, como a UltraRange, a UltraRange EXO e os modelos Classics.

A loja, claro, precisou se adaptar aos novos tempos: o uso de máscara é obrigatório, o número de clientes dentro da loja é limitado e os clientes devem ficar a uma distância de dois metros um do outro. Também, o espaço tem pontos com álcool gel disponível e comunicação visual relembrando aos frequentadores as regras de segurança durante a quarentena.

A marca também está oferecendo vendas online, com atendimento via WhatsApp e entrega pelo correio ou entrega no estilo “take out” com hora marcada.

Vans Store Barra Shopping

Barra Shopping – Avenida das Américas, 4666 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ

Segundo Piso – Loja 228D

Horário de funcionamento: segunda a sábado – 12h às 20h, domingos e feriados – 14h às 20h.

E-mail: barrashopping@vansrio.com.br

Telefone: (21) 3553-0561