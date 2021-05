Com desfile virtual, Fabiana Milazzo lança projeto para combate à fome

Unindo moda e responsabilidade social, a estilista Fabiana Milazzo lança na próxima terça-feira (1), sua nova coleção, Frutos da Terra. Porém, para além das peças, durante o desfile virtual apresentado através do YouTube e Instagram da maarca, a estilista mineira convida o público para um projeto de combate à fome. A campanha Frutos da Terra tem como objetivo amenizar a fome na pandemia, ao doar cestas básicas em parceria com instituições. Em conversa à Casual, Milazzo comenta sobre o projeto e a coleção.

Presente em edições da SPFW, pela primeira vez, o desfile de Milazzo será aberto ao público. Com apresentação da modelo Fernanda Motta, e show de Luiza Possi, o desfile tem como objetivo arrecadar doações de cestas básicas para famílias de São Paulo e Uberlândia. “É o momento de entender a importância de olhar para o próximo, todos nós estamos conectados e precisamos um dos outros”, afirma. As doações já podem ser feitas através de um QR code no site da marca (www.fabianamilazzo.com), e também durante a transmissão da coleção.

O projeto é mais um entre outros já desenvolvidos por Milazzo. Entre as iniciativas, estão o Mulheres de Renda, que capacita profissionalmente e insere mulheres em situação de vulnerabilidade social no mercado da moda, e o Renovarte, projeto que evita o excesso de descarte de lixo com o reaproveitamento de tecidos. Confira a entrevista.

Como surgiu a ideia do projeto Frutos da Terra?

Criar uma coleção que fala sobre alimentos e a nossa relação com eles me fez pensar sobre a fome. Com a pandemia, que faz com que ainda mais pessoas não tenham comida na mesa, a tristeza me trouxe diversas reflexões, todas com um único assunto em comum: Como ajudar, de fato, todos que estão passando necessidade? Então, o projeto Frutos da Terra germinou, ganhou forma com as roupas e propósito com a iniciativa de gerar engajamento por uma causa nobre.

Como serão feitas as doações?

As arrecadações acontecerão no dia do desfile online, durante a live ao vivo, as pessoas poderão doar dinheiro via QR code e PIX. A partir das arrecadações, vou converter 100% do valor em cestas básicas de alimentos e higiene pessoal para instituições de São Paulo e Minas Gerais. Em São Paulo e região, serão destinados às instituições Comida para quem precisa, Amigos do Bem, Fundação Amor Horizontal, Backstage Invisível, Fraternidade Espírita Cristã. As instituições de Uberlândia serão: O Amor é Mais (Igreja Sal da Terra), Ação Moradia, Casas do Menor e o Centro Espírita Caminho da Vida. Além destas, serão destinados às organizações Salve a Graxa, de Belo Horizonte, e Love Together, no nordeste.

Como foi feita a seleção das instituições beneficiadas?

Decidi prestigiar as instituições da minha cidade, Uberlândia e São Paulo, onde eu também tenho minha flagship store. Procurei por instituições que estão voltadas para o mesmo propósito, mas gostaria de poder expandir as doações para outras.

Quais peças serão os destaques da coleção?

As peças seguem o mood “roupa easy” que podem ser usadas tanto de dia, quanto de noite. São vestidos fluidos, longos e curtos, esvoaçantes com modelagens confortáveis, além de bermudas, blusas, shorts e calças com modelagem mais amplas. Há também uma linha de alfaiataria comfy, que foi desconstruída, por exemplo, uma camisa smoking típica do vestuário masculino, foi transformada em macacão, vestidos e tops. Outras peças que ganharam evidência, foram os vestidos chemises com cutouts na cintura e nas costas, que deixam a pele à mostra. Todos os tecidos são de fibras naturais.

Outro diferencial da coleção são os tecidos sustentáveis como o Zat, que leva os selos Eco Cycle e Less Water, e o Eco White com fios reciclados e economia de água nos processos de lavagem trabalhado na estampa Frutos da Terra, além do tecido criado a partir de retalhos da coleção, usando a técnica do upcycling o nosso feito à mão do projeto Renovarte.

Como foi o processo de desenvolvimento do desfile online? Como este se difere de um evento presencial?

Este será o primeiro desfile de moda no Brasil desde o começo da pandemia, considerando todos os processos de backstage, direção de um desfile oficial como no SPFW. Só que será virtual, as pessoas irão assistir a uma live. Desde o início, o propósito deste projeto é unir forças para ajudar quem mais precisa, então pela primeira vez decidi fazer um desfile aberto ao público, unindo moda, levando entretenimento e mostrando ao público um papel muito importante da moda, que é o poder de movimentar e unir as pessoas por um propósito.

