Com alguns desfiles "normais", Paris Fashion Week está de volta

Depois de um ano pandêmico, que obrigou as semanas de moda a se restringirem ao mundo digital, nesta terça-feira (22) acontecem os primeiros desfiles da Paris Fashion Week Primavera-Verão 2022. Com o avanço da vacinação, desta vez algumas marcas poderão exibir suas coleções em um desfile físico e ao vivo, com presença de público - mas não todas.

Das 72 marcas presentes na edição masculina o evento, que vai até domingo (27), apenas seis farão desfiles tradicionais: Dior Homme, Hermès, LGN, Officine Générale, Casablanca e Bluemarble. Todas as outras grifes farão desfiles online, algumas inclusive por conta própria, fora da Fashion Week, como Givenchy, Comme des Garçons e Balenciaga, que transmitem suas novidades no sábado seguinte (3).

Também fora do calendário oficial, a Jacquemus deve apresentar um desfile na próxima semana nos arredores da capital parisiense, cujos looks estarão disponíveis para compra logo após o evento. A ideia, segundo a marca, é manter a energia entre a apresentação e a disponibilidade dos produtos ao público.

"Para nós, essa forma de fazer as coisas parece mais relevante, mais realista", disse a Jacquemus em nota, informando ainda que pretende se tornar menos sazonal. "Nosso show dará à marca a chance de começar uma transição para uma abordagem mais adaptável, flexível e moderna."

As semanas de moda ficaram obsoletas?

A opção da Jacquemus, de se comunicar com o público fora do calendário oficial das semanas de moda, reflete um pensamento que ganhou força em boa parte da indústria, principalmente após a pandemia. Em um mundo que precisa ser cada vez mais sustentável, muitas marcas e designers veem os eventos como obsoletos.

"Hoje em dia, criar um senso de evento e raridade parece mais essencial do que um exercício obrigatório em um horário fixo", disse à AFP Hedi Slimane, designer-chefe da Celine, antes mesmo da chegada da pandemia. A últimas duas coleções de Slimane, lançadas em fevereiro e abril, foram apresentadas em "fashion filmes" filmados em castelos.

Assim como a Jacquemus, a marca brasileira Neith Nyer, que estreou na Paris Fashion Week em 2015, já não vê mais sentido em desfilar no evento. Neste ano, a marca terá seu próprio desfile, cujas peças serão vendidas em uma pop-up store de quatro dias, "testando a reação dos clientes".

"Eu não acho que nós realmente precisamos desse calendário", disse o brasileiro Francisco Terra, da Neith Nyer, à AFP. “A imagem de uma marca jovem é feita no Instagram, com celebridades e acima de tudo fora das temporadas”.