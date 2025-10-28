Casual

Glenmorangie lança edição limitada ‘A Tale of Spices’ no Brasil

Pela primeira vez no mercado brasileiro e reconhecida com ouro no International Spirits Competition 2025, o uísque traz uma finalização inédita em quatro tipos de barris

Glenmorangie: A Tale of Spices chega ao Brasil com produção inédita (Divulgação)

Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 07h57.

Por mais de 180 anos, a Glenmorangie, uma das destilarias mais renomadas da Escócia, se inspira na arte da observação das experiências sensoriais para criar seus uísques. E agora, pela primeira vez, um deles chega ao Brasil.

A mais nova edição limitada de uísque single malt, A Tale of Spices, chega ao mercado nacional com um prêmio de ouro no International Spirits Competition 2025.

Parte da série “A Tale Of”, que desde 2020 explora diferentes temas e experiências sensoriais por meio da destilaria, a bebida faz parte de uma seleção tem se destacado por edições criativas e ousadas, como A Tale of Tokyo e A Tale of Cake.

O diferencial de A Tale of Spices é o processo de finalização em quatro tipos de barris, o que confere ao uísque um perfil aromático e gustativo bastante complexo. A mistura inclui barris de vinho tinto marroquino, barris de carvalho carbonizado, xerez Pedro Ximénez e barris de vinho tinto torrado.

Os criadores envelheceram o whisky pela primeira vez em barris de bourbon. Em seguida, terminaram as parcelas selecionadas em quatro tipos separados de barris. Juntos, a combinação de acabamentos em barril cria um single malt de complexidade distinta, que lembra as delícias aromáticas dos mercados de especiarias.

Desta combinação inédita resulta um Glenmorangie perfumado, doce e picante. A Tale of Spices revela camadas de cominho, açafrão, noz-moscada, gengibre e pimenta. O lado floral, com rosa e jasmim, é realçado por amêndoas açucaradas e um toque de eucalipto.

Aroma de especiarias

Os fabricantes de uísque da Glenmorangie usam cinco ingredientes principais – madeira, água, cevada, fermento e tempo – para trabalhar com uísques single malt. Eles vêm aprimorando o ofício há mais ao longo dos séculos para criar um destilado delicado e frutado nos alambiques mais altos da Escócia.

Dr. Bill Lumsden, diretor de criação de uísque da marca, conta que a inspiração para a criação veio de suas experiências nos mercados de especiarias ao redor do mundo. Com PhD em bioquímica e décadas de experiência, Bill já foi incluído no Hall da Fama dos Ícones do Uísque, ganhou o prêmio de Master Distiller of the Year no International Whisky Competition mais vezes que qualquer outro profissional e foi nomeado Master Blender / Destilador do Ano pelo International Spirits Challenge em duas ocasiões.

“Alguns anos atrás, a Master Blender Gillian Macdonald e eu experimentamos barris de vinho tinto marroquino pela primeira vez e ficamos cativados pelas notas perfumadas e condimentadas que eles transmitiam ao nosso uísque”, explica Lumsden.

A nova edição é uma bebida complexa, com 46% de teor alcoólico e uma cor vibrante, descrita como Mustard Gold. O sabor é uma mistura picante que se equilibra com uma doçura suave, reminiscente de caramelo de menta e açúcar demerara. Todo o paladar é elevado por uma nota distinta de eucalipto.

A Tale of Spices traz também uma embalagem detalhada, inspirada na disposição colorida das especiarias nos mercados. A edição limitada pode ser encontrada a partir de R$ 830 nos principais varejos especializados.

