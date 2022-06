COB lança programa para preparar jovens atletas para o Pan de Santiago, em 2023

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) lançará ainda nesta sexta-feira 10, um programa de suporte a atletas entre 17 e 24 anos, que são promessas em suas modalidades. Batizado de Conexão Santiago, o projeto tem como foco os próximos jogos Pan-Americanos, que acontecerão na capital chilena, em 2023. Dos selecionados, a maioria participou dos jogos Pan-Americanos Junior de Cali, no ano passado.

Ao todo, serão 40 nomes contemplados. Alguns já foram definidos, são os de Stephanie Balduccini (Natação), Giulia Takahashi (Tênis de Mesa), Gabriel Falcão (Judô), Miguel Hidalgo (Triatlo) e Sandy Macedo (Taekwondo). Os nomes de outros atletas que serão contemplados com o programa estão sendo debatidos com as confederações. A ideia é que 17 modalidades estejam presentes no projeto.

O programa Conexão Santiago dará suporte aos atletas para que eles tenham bons resultados em Santiago e consigam índices para Paris 2024. Além disso, pretende ajudar na transição da carreira desses atletas das categorias juniores para a principal.

"O atleta enfrenta muitos desafios ao longo da carreira esportiva, e um deles é o processo de transição da classe júnior para a classe adulta que é caracterizado por muitas mudanças em sua vida, dentro e fora do contexto esportivo. Com esse programa o COB propõe olhar com atenção para essa fase, proporcionando o suporte necessário para que atletas jovens, os quais se destacaram nas categorias de base, atinjam o seu máximo potencial também na categoria principal", disse o diretor de Desenvolvimento Esportivo do COB, Kenji Saito.

O COB fornecerá a estrutura do Laboratório Olímpico, através de uma equipe interdisciplinar. Os atendimentos são nas áreas de Bioquímica, Fisiologia, Biomecânica, Preparação Mental, Medicina, Fisioterapia, Condicionamento, Força e Nutrição, Gestão do Conhecimento, Análise de Desempenho e Tecnologia. Os atletas também poderão usar o Centro de Treinamento do COB.

O grupo também passará por estágios de treinamentos no Brasil e no exterior, em países com tradição nas modalidades de cada atleta. O grupo também participará de competições.

