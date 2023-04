Melhores Restaurantes do Brasil: 15 cidades estão entre os 100 escolhidos pelo ranking da EXAME

Um ano após a primeira edição da Lista dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil, Casual Exame convidou 64 jurados para votarem em suas casas preferidas no país.

Ainda não serão revelados os nomes dos vencedores, a lista completa será divulgada na quinta-feira, 20. Mas, os 100 Melhores estão em 12 estados e 15 cidades, sendo 12 capitais.

São estas São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, Florianópolis, Curitiba, Belém, Recife, Goiânia, Porto Alegre, Manaus, Búzios, Santarém e Tiradentes.

Cada especialista apontou dez restaurantes de sua preferência, sem ordem de importância.

