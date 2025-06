Impulsionado pelo aumento no consumo, bar lança carta com 130 rótulos de uísque (alguns icônicos)

O mercado de uísque no Brasil tem registrado crescimento, consolidando o país como um dos principais mercados globais para a bebida, na oitava posição em termos de volume de consumo. Reflexo desse momento é o reconhecimento da Indicação Geográfica (IG) do uísque escocês no Brasil, concedido pelo INPI no ano passado.

Segundo o Ministério de Negócios e Comércio do Reino Unido, essa medida pode acrescentar à economia brasileira aproximadamente R$ 180 milhões nos próximos cinco anos, facilitando a importação e a variedade de uísques escoceses disponíveis para os consumidores locais.

Dados da Bridge Market Research apontam que o mercado de uísque no mundo deverá atingir US$ 98,48 bilhões até 2031, com uma taxa de crescimento anual de 5,56% entre 2024 e 2031. Esse aumento reflete uma mudança nos hábitos dos brasileiros, que têm demonstrado maior interesse por bebidas premium e experiências de degustação mais sofisticadas.

De olho nesse mercado crescente e nas novas demandas dos apreciadores de uísque, o bar TAJ, em Curitiba, criou uma carta composta por 130 rótulos de uísque, uma das maiores do país. De acordo com Pablo Moya, idealizador do projeto, a ideia é democratizar o acesso a uma experiência imersiva e acessível, oferecendo uma imersão profunda no universo do uísque, com foco na educação sem intimidar, tornando a degustação técnica possível em um ambiente agitado como o de um bar.

Moya, que conhece bem o setor de bebidas, é dono do NIB Bebidas, especializada em vender drinques prontos engarrafados — um mercado que também cresce. "Queremos mostrar que uísque não é um universo restrito. Com as ferramentas certas, qualquer pessoa pode entender, experimentar e se apaixonar pela bebida", diz.

Experiência sensorial

A seleção de uísques apresentada na nova carta é ampla e inclui rótulos de uísques americanos, blendeds, single malts, japoneses, brasileiros e irlandeses. Entre as opções, estão rótulos icônicos como o Macallan 12 Sherry Oak, o Yamazaki 12 e o Buffalo Trace, com preços que variam de R$ 54 a R$ 340 por flight, dependendo da seleção escolhida. Há ainda uma degustação apenas com rótulos especiais japoneses.

Além disso, o bar oferece rótulos exclusivos e raros, disponíveis para venda direta no local, por meio de uma loja própria de garrafas. Isso permite que os apreciadores levem para casa uma parte dessa experiência única, com rótulos que podem não ser facilmente encontrados no mercado.