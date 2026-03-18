Chinesa GAC vai produzir carros no Brasil a partir de 2027

A montadora chinesa GAC confirmou nesta terça-feira, 18, que vai produzir veículos no Brasil a partir de 2027. A fabricação ocorrerá na planta da HPE Automotores em Catalão, no estado de Goiás, onde hoje já são montados modelos da Mitsubishi.

A previsão é que a unidade tenha capacidade para produzir até 50 mil veículos da marca por ano. O projeto faz parte da estratégia de expansão internacional da empresa e reforça a disputa do mercado brasileiro entre montadoras chinesas, hoje liderado pela BYD no país.

Para estabelecer a marca e estruturar a operação local, a GAC afirma que investirá US$ 1,3 bilhão até 2030 — cerca de R$ 6,76 bilhões em conversão direta. A produção brasileira será resultado de uma parceria com a HPE Automotores.

"A produção local no Brasil representa um passo importante em nossa estratégia global e reforça nossa confiança no potencial do setor industrial brasileiro" afirmou Lu Guojie, vice-presidente da GAC International, em comunicado. Segundo o executivo, a cooperação entre as duas empresas permitirá integrar a experiência industrial da HPE com a tecnologia desenvolvida pela GAC.

Além da produção, a montadora já começou a estruturar outras áreas no país. A empresa afirma ter formado uma equipe de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, responsável por adaptar os produtos às condições do mercado nacional e às necessidades dos consumidores.

A companhia também conta com um centro de distribuição de peças em Cajamar, no estado de São Paulo.

Expansão global

Criada em 2008, a GAC afirma ser a sexta maior montadora da China. A empresa tem joint ventures no país com as japonesas Toyota e Honda. Segundo a companhia, ela está presente em mais de 100 países e produziu cerca de 2 milhões de veículos em 2024.

A operação brasileira foi lançada oficialmente em maio do ano passado. Na época, a montadora já indicava que pretendia iniciar a produção local no país.

O modelo esperado no Brasil

Embora ainda não esteja confirmado como o primeiro carro a sair da fábrica brasileira, o GAC GS3 é o modelo de estreia dos veículos totalmente a combustão entre as montadoras chinesas que chegaram recentemente ao Brasil.

O SUV já está à venda no país com preços a partir de R$ 139.990. Durante a fase de pré-venda, limitada a mil unidades, a marca oferece desconto de R$ 10 mil.

Nas dimensões, o GS3 tem porte de SUV compacto, categoria popular no mercado local. O modelo aposta, porém, em um visual mais esportivo do que o padrão visto em muitos carros chineses.

Na traseira, o escapamento com ponteira dupla cromada e difusores remete a soluções típicas de carros esportivos. O desenho do carro também tem linhas retas e ângulos marcados, num conjunto que lembra o estilo geométrico de supercarros mais antigos, como o Lamborghini Diablo, e também remete ao design do clássico DMC DeLorean.

GAC GS3 (Divulgação/GAC)

Apesar de ser um carro chinês, o GS3 também traz referências visuais de marcas ocidentais. Em um primeiro olhar, o SUV pode lembrar modelos recentes de fabricantes como Hyundai, Peugeot ou Renault, especialmente pela grande entrada de ar frontal.

O modelo chega ao Brasil com uma única opção de motorização: um motor 1.5 turbo de 170 cavalos de potência, combinado a um câmbio automatizado de dupla embreagem. Entre SUVs desse porte, ele perde apenas para o motor 1.6 turbo do Hyundai Creta na versão mais cara.

Nas dimensões, o modelo é cerca de 20 centímetros mais comprido que o Volkswagen T-Cross, tem 9 centímetros a mais de largura e o mesmo entre-eixos, medidas que o aproximam de SUVs médios, como o Volkswagen Taos.

Por dentro, o interior segue um estilo mais minimalista. A origem chinesa aparece principalmente nas texturas do acabamento do painel, enquanto o restante do design segue uma inspiração mais próxima do padrão ocidental.

No Brasil, o GS3 deve ser comercializado em duas versões. A principal diferença entre elas está na quantidade de equipamentos:

GAC GS3 Premium — R$ 139.990

Central multimídia de 14,6 polegadas;

Painel de instrumentos digital;

Faróis de LED com acendimento automático;

Câmera de ré;

Freio de estacionamento eletrônico;

Rodas de liga leve de 18 polegadas;

Chave presencial.

GAC GS3 Elipte — R$ 159.990

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