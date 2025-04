Nestlé abre 1.200 vagas em curso gratuito de gastronomia para jovens de todo o Brasil

Estão abertas as inscrições para a 11ª edição do programa Nestlé Yocuta - Jovens Talentos Culinários, iniciativa que oferece 1.200 vagas gratuitas para jovens entre 18 e 29 anos de todo o Brasil interessados em seguir carreira na gastronomia.

“A cada edição, a Nestlé percebe o impacto que o Yocuta gera na vida desses jovens. A gastronomia é um dos setores que mais gera emprego no país, além de ser um campo amplo para o empreendedorismo individual”, afirma José Argolo, Business Executive Officer da Nestlé Professional no Brasil.

A edição de 2025 traz duas novidades importantes: a parceria com a ONG Gastromotiva e a expansão da etapa presencial para o Rio de Janeiro, além das turmas tradicionais em São Paulo.

Formação completa: do online ao presencial

A primeira fase do curso será online e inclui mais de 50 horas de conteúdo divididas em 14 módulos, com temas que vão desde empreendedorismo, nutrição, empregabilidade, até segurança alimentar e combate ao desperdício. Essa nova trilha é resultado da colaboração entre a Fundação Nestlé e a Gastromotiva.

“Combater o desperdício de alimentos é uma responsabilidade coletiva. Cada alimento que vai para o lixo representa não apenas a perda de recursos, mas também o agravamento da crise climática”, conta David Hertz, fundador da Gastromotiva. “Queremos capacitar pessoas para transformar esse ecossistema e impulsionar um futuro mais justo, sustentável e inclusivo.”

Ao fim da etapa online, os 80 melhores alunos serão convidados para a fase presencial, que inclui aulas práticas e teóricas em cozinhas profissionais. No Rio de Janeiro, as aulas acontecerão no Refeitório Gastromotiva, espaço que oferece diariamente cerca de 100 refeições para pessoas em situação de rua.

Porta de entrada para o mercado

Além de capacitação técnica, o programa ajuda os alunos a criarem seus próprios currículos, que são encaminhados a empresas parceiras da Nestlé com vagas abertas. Desde sua criação, o Yocuta já impactou mais de 3 mil jovens no Brasil.

Caroline Barbosa, vencedora da edição de 2024, resume o impacto do curso em sua trajetória.

“O programa foi uma abertura de horizontes para minha vida. Eu tive a oportunidade de conhecer outros jovens, fui inspirada pelas histórias dos chefs e conquistei o primeiro lugar, algo que jamais imaginei. Hoje continuo estudando gastronomia e trabalho como chef em uma empresa que atende o setor aéreo.”

Quem pode participar?

O curso é destinado a jovens entre 18 e 29 anos, com prioridade para egressos de escolas públicas ou em situação de vulnerabilidade social. O conteúdo foi desenvolvido pela Nestlé Professional, unidade de negócios de food services da companhia, e tem como objetivo preparar os participantes para atuar em restaurantes, empreender ou seguir carreira na área da alimentação.

Como se inscrever?

Se você sonha em ser chef ou abrir seu próprio negócio na área da alimentação, esta pode ser sua chance. As inscrições vão até 9 de maio, pelo site da Nestlé Professional.