Champions League: final deste sábado comprova dominância de times ingleses

Um dos campeonatos mais importantes do futebol mundial, a Liga dos Campeões conhecerá seu novo campeão neste sábado, 29. Manchester City e Chelsea decidirão, a partir das 16h (de Brasília), se o cobiçado troféu vai para Manchester ou Londres - é a segunda final totalmente inglesa das últimas três decisões da disputa.

Inicialmente marcada para Istambul, a disputa foi transferida para a cidade do Porto, devido ao agravamento da pandemia na Turquia. Será a segunda decisão consecutiva do torneio em Portugal, que em 2020 foi disputada em Lisboa. No Brasil, a partida será transmitida pelo canal TNT, na TV fechada, pelo Facebook Watch, no streaming gratuito, e pelo Estádio TNT Sports, serviço de assinatura da Turner.

A disputa entre as duas potências inglesas reacende a disputa pelo país dominante na competição. A Espanha, maior campeã com 18 taças e que levou sete dos 10 finalistas entre 2014 e 2018, começa a ser ameaçada pela Inglaterra, que chegará a 15 neste sábado.

Uma das explicações para o domínio inglês está relacionada ao dinheiro: com o crescimento da Premier League, a primeira divisão do campeonato inglês, e melhores acordos de transmissão, os clubes do país se tornam cada vez mais fortes. No início de maio, um acordo de 7 bilhões de dólares (mais de 36 bilhões de reais) com Amazon, BT e Sky foi renovado por mais três anos.

Manchester City e Chelsea ainda contam com a injeção dos bilionários que controlam os clubes - no caso dos Citizens, o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, dos Emirados Árabes; no caso dos Blues, o russo Roman Abramovich.

Apesar de inglês, o duelo poderá ter brasileiros como protagonistas. Do lado do City, Fernandinho poderá ser o primeiro jogador brasileiro a erguer o troféu como capitão. Do lado do Chelsea, Thiago Silva, um dos jogadores mais queridos pela torcida do oeste de Londres. O City ainda tem o goleiro Ederson no time titular e o atacante Gabriel Jesus no banco de reservas. Nos Blues, Emerson e Jorginho, que também têm cidadania italiana, completam a lista de brasileiros.

Campeão da Champions 2011-12, o Chelsea busca o bicampeonato da competição. Já o Manchester City disputa a decisão do campeonato europeu pela primeira vez em sua história.