Cinco estilos de cerveja ideais para beber no frio

Quando se pensa em cerveja, a associação natural para a maioria dos brasileiros é com os dias mais quentes. Mas afinal, a bebida também combina com o frio? A resposta é um sonoro sim. Na realidade, existem estilos de cervejas muito mais adequados para beber no frio do que no calor.

Em países mais gelados como Canadá e Reino Unido, rótulos escuros, encorpados e com maior teor alcoólico são o pedido clássico em bares e pubs. Com a massa de ar polar que está atingindo grande parte do território brasileiro, a EXAME selecionou 5 estilos de cerveja ideais para beber no frio (e o líquido nem precisa estar tão gelado quanto as famosas pilsen).

Cervejas para beber no frio:

Russian Imperial Stout

Quando se pensa em beber cerveja no frio, Russian Imperial Stout, também conhecido como RIS, é o maior destaque. Isso porque a própria história desse estilo de bebida tem a ver com o inverno. Ele foi criado por trabalhadores portuários ingleses que precisavam se aquecer para recuperar a energia depois de expedientes exaustivos. Onde entra a Rússia nisso? Em uma visita à Inglaterra, a Rainha russa Catarina II provou, gostou e quis importar a bebida para o seu reino. Quando a bebida chegou ao império russo, porém, ela havia estragado. Para salvar o contéudo dos barris, foi adicionado mais lúpulo e álcool, o que fez a cerveja ter ainda mais corpo, e, claro, maior teor alcoólico. O estilo daquela época foi sendo adaptado ao longo dos anos. Hoje, as RICs são conhecidas pelos aromas e sabores que lembram café e chocolate, isso devido ao malte torrado. A cor é escura e a espuma é mais densa. O teor alcoólico gira em torno de 12% e a temperatura para beber é de 6°C graus. Exemplos de marca: Guinness Draught e Hoffen Bier.

Golden Strong Ale

Os aromas frutados e o paladar agridoce são as principais características das Strong Ales, que levam uma maior quantidade de malte, lúpulo e álcool na sua composição. A cor desse tipo de cerveja é dourada e, na boca, a bebida pode até não parecer tão alcoólica devido ao sabor mais amargo e seco, mas não se engane: e o teor alcoólico pode variar de 7 a 12%. Exemplos de marca: Áustria e Baden Baden.

Tripel

O estilo Tripel tem origem na Bélgica e o prefixo "tri" faz menção a quantidade de vezes que a água passa pela caldeira de grãos: três. As cervejas desse tipo são mais claras, têm espuma cremosa, sabor e aroma frutado, além de serem encorpadas e mais amargas. O estilo é muito semelhante a Golden Strong Ale, mas as características sensoriais são mais marcantes: podem trazer notas de futas como banana, pera e laranja e aromas que remetem a cravo, mel e pimenta. Exemplos de marca: Bodebrown e karmeliet.

Bock

Estilo de cerveja alemão, as Bocks podem ser identificadas facilmente por sua cor amarronzada ou quase preta. Nelas, o malte forte e tostado predomina no aroma e no sabor, que pode apresentar características caramelizadas e picantes. Alguns rótulos mais escuros lembram chocolate e ameixas. Exemplos de marca: Petra Bock e WienBier 54 Bock.

Quadrupel

Partindo de um teor alcoólico de 10%, as cervejas do tipo Quadrupel são as mais alcoólicas e encorpadas. Elas possuem cor de caramelo escuro e sabor de frutas secas, como ameixa e banana. O sabor é mais adocicado, o que disfarça a quantidade de álcool. Exemplos de marca: Leuven Dark Wolf Quadrupel e La Trappe Quadrupel.