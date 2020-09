Imagine a seguinte cena: você acorda na manhã de um sábado ensolarado, caminha até a cozinha, abre e encara a geladeira. Para o café da manhã, algumas frutas, duas fatias de pão de forma, uma de queijo minas e… cerveja? Essa é a proposta da Hoppy Breakfast, uma das únicas cervejas do mercado brasileiro que tem 70% de aveia em sua composição.

A bebida cremosa é fabricada pela produtora de bebidas artesanais paulista Dádiva, localizada entre as Serras do Cristal e do Japi. A cervejaria de pequeno porte é conhecida por suas cervejas singulares. Um dos exemplos de rótulos curiosos é uma cerveja Brett IPA feita com levedura Brettanomyces que traz aromas e sabores cítricos que lembravam abacaxi.

Além da aveia, a nova linha de cervejas (com dois rótulos, #1 e 2#) baseada no cereal rico em proteínas leva alguns tipos de lúpulos que acrescentam sabores de frutas à bebida. Na #1 (lata laranja) foram utilizados lúpulos que dão aromas e sabores de frutas amarelas, como pêssego e manga, além de um toque de coco, baunilha e morango. Na #2 (lata azul), os lúpulos dão aromas e sabores de frutas cítricas, além de um toque de frutas brancas, como uva e lichia.

Ambas as cervejas apresentam 8,2% de teor alcoólico, então obviamente não devem ser consumidas em excesso. As latas têm 473ml e saem a partir de 35 reais. As duas cervejas da linha Hoppy Breakfast estão disponíveis em bares e empórios especializados em cervejas artesanais, como o Empório Alto dos Pinheiros, em São Paulo, e no site da marca.