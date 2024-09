Cerveja de uva brasileira é eleita a melhor do mundo em concurso internacional; conheça

Seja em concursos internacionais de vinho ou de cerveja, o Brasil geralmente está no pódio, seja no topo ou entre os primeiros colocados. Misturando esses dois mundos, é praticamente certo que um rótulo brasileiro estaria em destaque. E foi assim no World Beer Awards 2024, revelado no começo de agosto, um dos concursos mais importantes do mundo.

A Italian Grape Ale Gewürztraminer, da cervejaria Leopoldina, foi eleita a melhor cerveja de uva do mundo na categoria de elaborações especiais. A amostra da cerveja foi enviada ao concurso antes mesmo de seu lançamento. Tanto é que ela chega ao mercado já com o selo da premiação, com custo de R$ 89 no site da marca.

A cervejaria faz parte do Grupo Famiglia Valduga e a cerveja foi produzida durante o período da vindima no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, com a safra 2023. Este rótulo especial chega para compor o portfólio da Leopoldina nesta categoria, que já conta com as varietais Pinot Noir, Moscato, Sauvignon Blanc e Chardonnay.

Como é a cerveja vencedora

O novo rótulo é elaborado com uma das variedades brancas mais emblemáticas do mundo, a uva Gewürztraminer. A casta é de origem alemã e é conhecida por seus vinhos brancos intensos e perfumados. Com aromas marcantes de frutas tropicais, como lichia e abacaxi, além de notas florais e toques de especiarias, essa uva se destaca pela acidez moderada e doçura natural. Ela é comumente cultivada na região da Alsácia, na França.

A Italian Grape Ale Gewürztraminer tem como base a Witbier e apresenta uma coloração amarelo-clara, levemente turva, com textura suave e aveludada. No paladar, é elegante e seca, com notas cítricas e florais. Refrescante na boca, apresenta um sabor equilibrado entre a doçura das uvas e o leve amargor dos lúpulos.

Brasileiros no topo do World Beer Awards

Outras cervejarias brasileiras também apareceram no topo do World Beer Awards. A Sebastian Altbier, da Walfänger, foi eleita a melhor na categoria Altbier entre as escuras. A Wäls foi eleita a melhor Pale Ale brasileira com a Verano, enquanto a Hainu, da Colorado, ficou entre as melhores na categoria Flavoured Stout & Porter.

O Brasil também teve destaque na categoria de design. A garrafa da cervejaria Flamingo Beer & Co. foi eleita a mais bonita do mundo. Além disso, o país ganhou várias medalhas de ouro e prata em diversas categorias.