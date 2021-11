Cerveja Corona levará 20 consumidores para ilha no Caribe

No ano passado, uma ação da Cerveja Corona selecionou consumidores para uma semana de "home office no paraíso" em escritórios adaptados em Ilhabela (SP), Praia do Rosa (SC) e Trancoso (BA). Em 2022, com destinos internacionais voltando a reabrir para os brasileiros, a marca levará 20 clientes com acompanhantes para uma ilha no Caribe.

Segundo a marca, o objetivo da campanha é fazer com que seus consumidores se reconectem com a natureza. "Como uma cerveja feita de ingredientes 100% naturais e nascida na praia, a Ilha Corona é um projeto especial, que nos ajuda a tornar nosso propósito de inspirar as pessoas a se reconectarem com a natureza e a cuidarem dela ainda mais real", diz João Pedro Zattar, head de marketing de Corona no Brasil.

Para concorrer a essa viagem, basta participar da promoção "Ilha Corona", que vai de 1º de dezembro a 15 de janeiro: ao comprar um pack de Corona ou o gift pack de Corona (com quatro cervejas Corona e uma toalha), o consumidor acessa o site, lê o regulamento, cadastra sua nota fiscal e na mesma hora recebe números da sorte para participar do sorteio — packs dão direito a duas sequências de números, enquanto gift packs dão direito a cinco sequências; só podem aderir maiores de 18 anos, com limitação de até 50 números da sorte por CPF durante todo o período da promoção. Cada um dos 20 ganhadores poderá levar 1 (um) acompanhante.