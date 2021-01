Promoção da cerveja Corona pagará uma semana de “home office no paraíso”

O conceito de “nômade digital” nunca foi tão falado. O termo designa pessoas que usam a tecnologia para trabalhar à distância em qualquer lugar do mundo. As escolhas são quase sempre praias paradisíacas ou montanhas isoladas. Mas, se como a maior parte das pessoas você não tem recursos para bancar essa aventura, nem tudo está perdido. A cervejaria Corona está lançando nesta terça-feira, 26, um concurso que premiará seis pessoas com uma semana de trabalho remoto em alguns dos destinos mais procurados do Brasil.

Os felizardos que forem contemplados pela promoção Anywhere Office passarão sete dias em escritórios adaptados em Ilhabela (SP), Praia do Rosa (SC) e Trancoso (BA), com tudo pago. “Sabemos que a adaptação ao formato remoto não foi fácil, mas também mudou o conceito de espaço de trabalho. Para algumas profissões, isso significava estar em um escritório; hoje pode significar trabalhar em um espaço confortável, com sinal de internet e energia elétrica”, explica João Pedro Zattar, gerente de marketing da Corona.

O prêmio inclui hospedagem (dentro das regras de distanciamento social), transporte, alimentação, e, claro, cervejas Corona à vontade. “A nossa proposta com Anywhere Office é compartilhar informação de qualidade e relevância para que as pessoas que trabalham remotamente possam trazer mais equilíbrio e saúde mental para sua rotina simplesmente mudando de ares, estando mais próximas da natureza e ganhando até mais produtividade por conta disso”, complementa Zattar.

Para acessar o regulamento e participar, o público pode entrar no site da ação.

Segundo a marca, a ideia do projeto é, principalmente, mostrar que trabalho e bem-estar devem caminhar juntos. “A rotina ficou mais flexível — no sentido de você poder estar em ‘casa’, em contato com a natureza, respirando um ar puro e tendo a chance de, numa pausa no expediente, dar um pulo no mar e voltar para participar de uma sequência de reuniões. Num momento de reclusão como o que vivemos, isso tudo faz muita diferença”, conta o head de vendas Fernando Flumian, que escolheu a cidade litorânea de Barra do Una (SP) para passar pelo período da quarentena.

Além da promoção, a cervejaria acaba de lançar um relatório de tendências do home office com base em dados compilados pela agência Box1824 com a The Summer Hunter.

Os dados mostram, por exemplo, que 52% dos profissionais brasileiros desejam manter o trabalho remoto mesmo após o isolamento, com idas ocasionais ao escritório (IBM, 2020). Já na ótica das empresas brasileiras, 94% delas afirmam que atingiram ou superaram suas expectativas com o trabalho remoto (Fundação Instituto de Administração, 2020).