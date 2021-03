CBF sorteia os jogos da 1ª fase da Copa do Brasil 2021; veja os confrontos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou na tarde desta terça-feira, 2, o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil de 2021. Os 80 clubes que ingressam no torneio nessa etapa foram divididos em oito potes.

Nove times que estão na Série A do Brasileiro de 2021 já começam a disputa nesta etapa: América-MG contra o Treze-PB, Cuiabá pegando o Sergipe, o Bahia enfrentando o Campinense-PB, Sport jogando contra o Juazeirense-BA, o Fortaleza pegando os gaúchos do Caxias, o Bragantino enfrentando o Mirassol, Corinthians contra o Salgueiro-PE, Atlético-GO enfrentando o Galvez-AC e Juventude que terá pela frente o Murici-AL.

Os jogos iniciais da Copa ocorrerão nos dias 10 e 17 de março. Na primeira fase, as eliminatórias serão em jogo único com o mando de campo dos clubes de pior ranking da CBF e com os visitantes tendo a vantagem do empate.

Nessa temporada, a competição terá uma mudança importante no regulamento. As equipes que, até 2020, entravam diretamente nas oitavas de final agora começam a disputa na terceira fase. Estão nesse grupo os oito classificados para a Libertadores (Atlético-MG, Internacional, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Santos), o nono colocado do Brasileirão (Athletico Paranaense), os campeões da Série B (Chapecoense), da Copa do Nordeste (Ceará) e Copa Verde (Brasiliense).

Confira os confrontos da primeira fase:

Chave 1

Treze-PB x América-MG*

Porto Velho-RO x Ferroviário-CE

Sergipe-SE x Cuiabá-MT

4 de Julho-PI x Confiança-SE*

Chave 2

Moto Club-MA x Botafogo-RJ

Rio Branco VN-ES x ABC-RN*

Guarany de Sobral-CE x CSA-AL*

Desportivo-RS x Remo-PA

Chave 3

Campinense-PB x Bahia-BA*

Jaraguá-GO x Manaus-AM

Gama-DF x Ponte Preta-SP

Marília-SP x Criciúma-SC*

Chave 4

Boavista-RJ x Goiás-GO

Picos-PI x Atlético-AC*

Palmas-TO x Avaí-SC*

Cascavel-PR x Figueirense-SC

Chave 5

Juazeirense-BA x Sport Recife-PE*

Castanhal-PA x Volta Redonda-RJ

Murici-AL x Juventude-RS

Atlético-BA x Vila Nova-GO*

Chave 6

Galvez-AC x Atlético-GO

Santa Cruz-RS x Joinville-SC*

Águia Negra-MS x Vitória-BA*

Rio Branco-ES x Sampaio Corrêa-MA

Chave 7

Salgueiro-PE x Corinthians-SP*

Retrô FC-PE x Brusque-SC

Goianésia-GO x CRB-AL

Madureira-RJ x Paysandu-PA*

Chave 8

Caldense-MG x Vasco da Gama-RJ

Nova Mutum-MT x Tombense-MG*

Cianorte-PR x Paraná-PR*

Ypiranga-AP x Santa Cruz-PE

Chave 9

Caxias-RS x Fortaleza-CE*

Penarol-AM x Ypiranga-RS

Mirassol-SP x Red Bull Bragantino-SP

Uberlândia-MG x Luverdense-MT*

Chave 10

São Raimundo-RR x Cruzeiro-MG

Real Brasília-DF x América-RN*

União Rondonópolis-MT x Coritiba-PR*

Juventude-MA x Operário-PR

*vencedor disputa o jogo da Segunda Fase em casa.

Edição 2020 do torneio ainda não terminou

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a última partida do calendário do futebol brasileiro de 2020 será disputada apenas no próximo domingo ás 18h (horário de Brasília). Será a segunda partida da final da Copa do Brasil.

O Grêmio visitará o Palmeiras, no estádio do Allianz Parque. O primeiro jogo da final foi 1 a 0 para o clube paulista. Como a disputa não tem gol qualificado, só a vitória por mais de dois gols de diferença importa para clube gaúcho. Já o Palmeiras, pode levantar sua terceira taça na temporada com qualquer empate.

Caso o Grêmio devolva o placar do jogo de ida, a decisão vai para a disputa de pênaltis.