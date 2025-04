Casual, a editoria de estilo de vida da EXAME, vira revista impressa

Com mais de 1 milhão de visitantes únicos por mês em seu canal digital, Casual, a editoria de estilo de vida da EXAME, continua a crescer e agora se torna também uma revista impressa. A publicação de 64 páginas chega para assinantes encartada com a revista EXAME e estará disponível nas bancas a partir desta quinta-feira, 24.

A capa desta primeira edição traz a influenciadora Silvia Braz, que atualmente mantém 48 contratos com marcas como Tiffany, Intimissimi e BTG Pactual (mesmo controlador da EXAME). O ensaio de moda foi fotografado em sua casa. Na entrevista, ela compartilha detalhes sobre seu trabalho, suas paixões — como viagens — e revela os desafios de saúde enfrentados devido à pressão de seu trabalho.

"Agora, a Casual ganha uma revista própria, com projeto gráfico da diretora de arte Carolina Gehlen. Com a melhor curadoria de estilo de vida para executivas e executivos, empresárias e empresários, empreendedoras e empreendedores, buscamos inspirar as pessoas em sua jornada profissional, proporcionando ideias para aproveitarem melhor seu tempo livre", explica Ivan Padilla, editor-executivo de Casual EXAME.

A primeira edição impressa também traz uma programação cultural vibrante para os próximos meses, roteiros de viagens, um perfil do escritório de arquitetura Metro, competições como o Masters Augusta de golfe e o Giro d’Italia no Brasil em ciclismo.

Além da revista impressa e do site, nossa comunidade continua crescendo no Instagram, com 220.000 seguidores (siga) e 80.000 assinantes na newsletter semanal (assine aqui).

100 Melhores Restaurantes do Brasil

Celebrar a pluralidade da gastronomia brasileira, seja com pratos tradicionais no interior ou com casas estreladas em grandes metrópoles, é a proposta da lista dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil, que chega à sua quarta edição em 2025 com novidades. E a primeira edição impressa da Casual EXAME traz com exclusividade este ranking.

Pela primeira vez, um restaurante fora do eixo Rio-São Paulo ocupa o topo da lista. O Origem, de Salvador, foi o mais votado pelos jurados e lidera o ranking, enquanto o carioca Lasai, vencedor da edição anterior, ficou em segundo lugar.

A seleção foi feita com a colaboração de 65 jurados, entre os mais respeitados jornalistas, críticos e influenciadores da cena gastronômica nacional. Cada um deles indicou os dez melhores restaurantes que visitou nos últimos 12 meses — sem ordem de preferência. No total, cerca de 500 estabelecimentos foram mencionados, das quais as 100 mais votadas compõem o ranking final.

A edição de 2025 destaca um cenário ainda mais vibrante e inclusivo: 29 novos estabelecimentos aparecem ou retornam à lista, reforçando o dinamismo da gastronomia nacional e sua constante reinvenção. As cinco regiões do país estão representadas, com restaurantes em 23 cidades, entre capitais e municípios do interior, refletindo a diversidade de estilos, ingredientes e culturas que compõem a culinária brasileira.