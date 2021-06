Carta Pokémon é leiloada na França por quase 12.000 euros

Uma carta Pokémon foi leiloada por quase 12.000 euros (cerca de 14.500 dólares), anunciou nesta quarta-feira (16) o organizador o leilão, destacando que com um total de 85.000 euros pagos por cartas Pokémon e Magic, foi alcançado um recorde neste tipo de vendas na França.

"Com um total de 85.000 euros por 100% dos 94 lotes vendidos", este leilão da coleção de cartas Pokémon e Magic de um indivíduo alcançou "o melhor resultado já obtido em um leilão assim na França", disse a casa de vendas Ivoire Troyes.

"Dracaufeu, a carta emblemática do jogo Pokémon", que estava estimada entre 2.500 e 3.000 euros, encontrou um comprador que pagou 11.904 euros.

O vendedor, Maxime L., de 33 anos, colecionou cartas de Magic e Pokémon desde que tinha 11 anos, de acordo com as informações fornecidas por Ivoire Troyes. Também joga com essas cartas, que hoje para muitos são um verdadeiro investimento em toda Europa.

Em 11 de junho ocorreu na sala de leilões Drouot, em Paris, o primeiro leilão dedicado exclusivamente a cartas Pokémon.

A peça estrela do leilão era um exemplar da mesma carta, quase nova e da primeira edição (1999), que estava estimada entre 10.000 e 12.000 euros, mas foi vendida por "apenas" 7.800 euros.

No entanto, em 22 de fevereiro deste ano, foi vendida nos Estados Unidos uma carta Dracaufeu por 509.969 dólares (420.505 euros).

Vinte e cinco anos depois de seu surgimento, a saga Pokémon criada pela gigante dos vídeogames japonesa Nintendo continua atraindo fãs e sua franquia, que envolve vídeogames e desenhos animados, é uma das mais lucrativas do mundo.

