Carnan explora identidade e memória em nova coleção de inverno

A Carnan lança Confluence, sua coleção de inverno 2026, que já está disponível no site da marca e, a partir desta quinta-feira, 7, poderá ser encontrada na Flagship Store, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. A coleção é o novo capítulo da marca que vem construindo, desde sua fundação no Rio de Janeiro, um método criativo baseado em pesquisa de referências culturais e materiais.

O conceito da coleção parte da ideia de que a identidade não é formada por uma única origem, mas por um acúmulo de memórias, deslocamentos e influências que se cruzam ao longo do tempo. Na construção das peças, esse pensamento se traduz no diálogo entre diferentes códigos: do essencial ao sofisticado, do estruturado ao fluido. Camadas, sobreposições e contrastes coexistem em equilíbrio, criando peças com múltiplas leituras.

Breno Fernandes assina a direção de arte da campanha fotografada por Fernando Mendes (Fernando Mendes/Divulgação)

"O conceito nasce de um pensamento muito presente no nosso dia a dia criativo: como as nossas referências são formadas. Aquilo que a gente cria não vem de um único lugar. É construído ao longo do tempo, como um quebra-cabeça feito de memórias, influências e experiências", diz Paulo Carneiro, diretor criativo e sócio-fundador da marca.

A pesquisa em modelagens e proporções avança nesta coleção sem abrir mão da funcionalidade. As peças transitam entre diferentes contextos, permitindo combinações que refletem a individualidade de quem veste. Tecidos, texturas e acabamentos foram pensados para reforçar a ideia de encontro entre elementos distintos, criando profundidade e complexidade sem perder a coerência da coleção.

Coleção de inverno 2026 Confluence, da Carnan (Fernando Mendes/Divulgação)

"Existe uma intenção clara de não apagar essas origens. Cada elemento carrega uma identidade própria, mas passa a dialogar com os outros dentro da peça. É justamente nesse encontro que as coisas ganham força, quando o contraste deixa de ser conflito e passa a ser construção", complementa Carneiro.

A Carnan foi fundada no Rio de Janeiro por Paulo Carneiro e Breno Fernandes. Sob direção criativa de Carneiro, a marca desenvolve coleções a partir de pesquisa em narrativas, arquitetura, arte e música, reinterpretadas em vestuário contemporâneo. Ao longo dos anos, consolidou um método criativo baseado no cuidado com cada etapa do desenvolvimento, da concepção ao produto final, e passou a incorporar também o feminino em suas coleções mais recentes.