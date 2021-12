Camila Coutinho abre loja de sua marca no CJ Shops, em São Paulo

Para os fãs paulistanos de Camila Coutinho é como se fosse um presente de Natal. A influenciadora recifense vai abrir amanhã, sexta-feira 17, a segunda loja física de sua marca de haircare, a GE Breauty. O ponto de venda será no CJ Shops, o novo shopping de luxo do grupo JHSF, no bairro dos Jardins, em São Paulo.

A novidade está sendo antecipada pela Casual EXAME. A pop-up funcionará até fevereiro. Como é praxe no mercado, provavelmente funcionará como teste de mercado. “O Brasil ainda tem um teto de crescimento no digital para as DNBVs (marcas nativas digitais verticais), por isso é muito complementar o varejo físico nesse sentido”, afirma Camila.

Pelos resultados da primeira loja física da marca, em Recife, a expectativa é alta. A capital pernambucana estava atrás de São Paulo e de Rio de Janeiro em vendas enquanto a GE Beauty, aberta em setembro do ano passado, funcionava somente no online. Com a abertura do ponto, Recife tornou-se o segundo maior mercado.

O projeto da loja é assinado pelo Manga Rosa Arquitetura, que assina o décor de lojas de marcas cariocas como Farm e Reserva. O projeto traz a madeira como destaque. Entre os produtos, continuam à venda o shampoo, máscara condicionadora, finalizador leave-in e boosters variados, com efeitos como hidratante e fortificante. Os produtos podem ser misturados, de acorDo com o efeito desejado.

Camila contou mais sobre a novidade à Exame CASUAL.

Qual você imagina que vai ser o público em São Paulo e qual a diferença para o público da loja de Recife?

São Paulo é a nossa primeira praça no digital, então a gente tem uma expectativa bem legal na abertura dessa pop up aqui, porque vai ser mais um ponto de contato do nosso público com os produtos, com a experiência da marca, a estética da marca. A gente teve uma experiência muito legal com o ponto físico de Recife, que transformou a cidade em nossa segunda praça, então isso mostra a força do varejo físico mesmo dentro do universo das DNVBs.

Quem é o público que compra on-line e qual o que tem comprado na loja de Recife?

O Brasil ainda tem um teto de crescimento no digital para as DNBVs, por isso é muito complementar o varejo físico nesse sentido, diria que é essencial para o seu crescimento. O Brasil tem muita presença nas redes sociais, é muito conectado, mas é muito recente esse aumento de compra digital. Até tem uma avenida de crescimento ainda, muito acesso à internet ainda para acontecer… Mas o ponto físico é muito importante. Também espero atingir um novo público no CJ Shops, um shopping de luxo que tem esse tipo de ponto de venda diferente, que são as paredes no corredor do mall, com uma seleção muito especial de marcas que estão lá. A gente bolou uma ideia diferente de conceito de loja, claro que dentro da proposta deles, mas trazendo nossa pimenta GE Beauty como elemnto de decoração. A gente vai adorar conhecer o público que frequenta esse shopping e também atingir o nosso público de GE Beauty, trazer nosso público para o CJ…. Acho que é tudo um grande cross mídia, cross público, cross tudo… É quase uma collab.

Imagem em 3D da loja da GE Beauty no CJ Shops: pop-up até fevereiro

O público de beleza ainda é majoritariamente feminino?

O público que compra no digital é basicamente um espelho do público que me segue, porque a gente já começa a marca trazendo esse público junto. Então, por enquanto, a maioria do público digital reflete a minha galera: 80% mulheres, 20% homens, 40% entre 25 a 34 anos, e que estão localizados nas top três cidades, São Paulo, Rio de Janeiro. Recife está em segundo lugar, e essa mudança aconteceu depois que abrimos a loja lá. Fica clara a influência do varejo físico para o público, o impacto. Ele realmente fura a bolha. Estando no varejo no Recife a gente teve oportunidade de encontrar e nos relacionar com novos consumidores que o fluxo do shopping trouxe. Isso é bem complementar e bem interessante.

Que produtos você acha que terão mais saída em São Paulo?

Olha, acho que não tem mais muito isso de regional, não. Nosso produto de entrada é o leave-in e o shampoo, e os nossos pop stars são os boosters de definição e fortificante, sendo que o leave-in mais o booster de definição é o combo de maior entrada na marca. A expectativa é que se mantenha. Mas, obviamente, a gente quer apresentar a linha completa com as opções quase infinitas de customizações possíveis com benefícios diferentes de entrega.