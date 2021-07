Calor em Tóquio: horário de jogos de tênis serão alterados

As partidas de tênis nos Jogos Olímpicos de Tóquio começarão a partir das 15h locais a partir de quinta-feira, anunciou a Federal Internacional de Tênis (ITF), após pedidos de tenistas que sofreram com o calor e a umidade na capital japonesa.

O número dois do mundo Daniil Medvedev fez uma avaliação franca das condições nesta quarta, quando o russo claramente irritado disse ao árbitro que poderia terminar a partida, mas queria saber quem se responsabilizaria caso ele morresse.

"No interesse da saúde e bem-estar dos jogadores e depois de amplas consultas, a ITF anunciou uma mudança de cronograma devido aos crescentes calor e umidade vivenciados atualmente em Tóquio", disse a federação em comunicado.

As partidas no Parque Ariake começavam às 11h locais até esta quarta e alguns jogadores sofreram com insolação. Na semana passada, Medvedev e o número um do mundo, Novak Djokovic, pediram aos organizadores que mudassem os horários das partidas para a tarde.

