Caipirinha feita com cerveja? 3 receitas de drinques refrescantes

Que a cerveja é a bebida queridinha do brasileiro não é novidade. Uma análise realizada a pedido do Sindcerv (Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja) apontou que só em 2021 o Brasil vendeu cerca de 14,3 bilhões de litros da bebida, patamar alcançado pela última vez há oito anos, segundo o levantamento. O montante representa uma alta de 7,4% em comparação com o ano anterior, que por sua vez já havia representado um crescimento de 5,4% sobre 2019.

A bebida, porém, não é comumente utilizada em drinques. Com isso, a Cerveja Madalena separou 3 receitas simples, fáceis e surpreendentes de caipirinha de cerveja.

Caipirinha de Cerveja simples

Ingredientes:

3 limões

3 colheres (sopa) de açúcar

450 ml da Madalena IPA ou Madalena Lager

Gelo

Modo de fazer: Corte os limões em tiras, misture com o açúcar, adicione o gelo e a cerveja, mexa bem e sirva.

Caipirinha de cerveja com vodka

Ingredientes:

450 ml da cerveja Madalena de sua preferência

1/2 limão picado em tiras

2 doses de vodka

2 doses de limão espremido

Gelo

Açúcar a gosto

Modo de fazer: Misture em um copo o gelo com o limão, o açúcar e as doses. Mexa bem, complete com a cerveja.

Caipirinha de cerveja com tequila e laranja

Ingredientes:

450 ml da cerveja Madalena de sua preferência

1 limão siciliano em rodelas

Suco de 2 laranjas

1 dose de tequila

Gelo

2 colheres (sopa) de açúcar

Modo de fazer: Amasse as rodelas de limão com o açúcar, acrescente os demais ingredientes deixando a cerveja por último.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.