Café na roupa? Ava Intimates apresenta coleção em colaboração com a Nescafé Dolce Gusto

Estampas autorais para vestir em casa, esta foi a premissa de Leticia Correia, ao fundar em 2015 a Ava Intimates, um comércio eletrônico de lingeries e pijamas. A partir de hoje, 6, a marca apresenta uma colaboração com a Nescafé Dolce Gusto, com pijama, roupão, tapa olho e necessaire personalizados.

Dentre as peças está o pijama pantalona coffee time (R$ 518), confeccionado em viscose, com calça em modelagem pantalona e camisa com modelagem reta e manga longa, gola e fechamento frontal por botões.

“Por ser uma collab com a Dolce Gusto, obviamente queríamos fazer uma estampa com tema de café, mas não poderíamos deixar de lado o DNA da Ava, que é divertido e inusitado. Então, para a primeira estampa buscamos referências nos clássicos copinhos da Nescafé Dolce Gusto e os transformamos em copinhos com tons de cappuccino e café com leite para criar uma estampa literal. Para a segunda estampa, de poá com cafés, nos inspiramos no poá, uma estampa clássica e atemporal que usamos muito na Ava e, de longe, a peça parece ser toda de poá, mas ao chegar perto é possível ver que são grãos de café. São pequenas surpresas nos detalhes. Nós acreditamos que essas pequenas aplicações, que adoramos, dão a graça e cara da Ava, uma marca que é super jovem, divertida e inusitada, e trazem esse clima de café que é da Dolce Gusto, representando uma parceria única”, diz Correia.

Além das vendas online, é possível conhecer os produtos na loja conceito na capital paulista. Por ali, consumidores podem sentir a textura das peças, fechar a compra e, em caso de arrependimento, fazer a troca. “Só o fato de termos aberto a loja já elevou a procura, inclusive no online”, diz Correia. “Além disso, as lojas físicas representam, hoje, 30% das vendas.”

"Nescafé Dolce Gusto está presente em diversas ocasiões de consumo, e o café da manhã é uma delas. Esse é um dos motivos que faz a parceria com a AVA Intimates ter tanto sentido para a marca, além disso ambas compartilham o objetivo de proporcionar momentos especiais e de conforto aos consumidores. Ao unir a versatilidade de Nescafé Dolce Gusto com a experiência da AVA Intimates na criação de peças de alta qualidade, podemos tornar a experiência do café da manhã ainda mais prazerosa e memorável’’, comenta Mariana Console do Santos, gerente de marketing da Dolce Gusto.

Prezando sempre pelo conforto e autenticidade, Letícia Correia criou a Ava após buscar por lingeries com essas características, não encontrar, e ao conversar com amigas, perceber que o sentimento em comum era de que as marcas brasileiras eram massificadas, carentes de peças autorais e referências modernas. Foi quando a Letícia uniu a vontade de empreender e sua experiência profissional, para criar a marca que foi de 7 mil peças vendidas em 2019 para 26 mil peças vendidas em 2022.