Calendário do design e da arquitetura: festivais mundiais já têm datas definidas para 2024

“O mundo artístico, o mundo da criatividade e da fantasia sempre foi mantido secreto”, escreveu o italiano Bruno Munari (1907-1998), no seu livro Fantasia (Editora Edições 70). Um dos principais nomes na teoria e prática do design, dizia que ao grande público apenas se mostram os produtos acabados, deixando as pessoas maravilhadas. “Eu acho que as pessoas, pelo contrário, querem compreender, e, portanto, disponho-me a tentar explicar, esperando que outros prossigam com este modesto início de conhecimento.”

Ensinar, questionar, conectar são papéis que os festivais de arte e arquitetura, que ocorrem em quase todos os continentes, desempenham no mundo, promovendo a cultura criativa e suas relações com arte, arquitetura, urbanismo.

Na América Latina, a iniciativa paulistana é um dos cinco eventos mais concorridos do calendário internacional do segmento. A DW! Semana de Design de São Paulo ocorrerá entre 14 e 24 de março de 2024.

Concebida há mais de uma década por Lauro Andrade, DW! é um festival urbano de design que tem como propósito, através da cultura da área e de suas conexões, dialogar com o próprio movimento da cidade, com o intuito de promover uma mudança na sociedade de forma individual e coletiva. Arquitetura, arte, decoração, urbanismo, inclusão social, negócios, inovação, tecnologia e outros temas da economia criativa se unem nessa proposta plural e diversa. A edição anterior do festival teve sete distritos de design presenciais e um digital, 124 expositores realizaram 228 eventos, durante nove dias.

Para 2024 a DW! apresentará algumas novidades. Entre elas, adianta Lauro Andrade, serão incluídos na programação o que se convencionou de Preview Days, que irão ocorrer em 14 e 17 de março. “Somos uma grande mostra de criações e inovações do fazer criativo que já entrou no calendário mundial. Por meio de lançamentos e ações que serão apresentadas ao público, profissionais do trade, imprensa, formadores de opinião e influenciadores, queremos reforçar, ao longo de toda a programação, o que compreendemos por design. Além da questão estética de seu conceito, para nós significa buscar e concretizar soluções para a sociedade unindo diversos mundos”, antecipa.

Lauro Andrade: "Além da questão estética de seu conceito, para nós significa buscar e concretizar soluções para a sociedade unindo diversos mundos"

DW! integra o calendário mundial dos festivais de design e arquitetura

Para se aprofundar um pouco mais nesse universo inspirador do design movido pela inovação, arte e arquitetura, veja, abaixo, quais são, onde e quando ocorrem os grandes festivais que expandem os pilares da cultura criativa em 2024.

1- Amsterdam Light Festival

O Amsterdam Light Festival é um evento que mostra a beleza da cidade em sua época de dias mais curtos e noites mais longas, entre o outono e o inverno. O festival entrou em cartaz no dia 30 de novembro de 2023 e segue até 21 de janeiro de 2024, com 20 artistas internacionais exibindo criações artísticas com luzes sob o tema Tecnologia e Inteligência Artificial. Site: https://amsterdamlightfestival.com/

2-Stockholm Design Week

A ser realizada de 5 a 11 de fevereiro de 2024, a Semana de Design de Estocolmo é bastante ampla quanto a apresentações e discussões do desenvolvimento da área na Escandinávia. Oferece visitações guiadas a estúdios, residências e construções, além de programação com profissionais de todo o mundo. Site: https://www.stockholmdesignweek.com/

3-DW! Semana de Design de São Paulo

Em 2024, o festival urbano de design ocorrerá entre 14 e 24 de março, dando início ao calendário de eventos de design e arquitetura no Brasil. Serão 11 dias de atividades em lojas, galerias, museus, shoppings, instituições de ensino, ateliês e outros locais espalhados pela cidade de São Paulo. Site: https://dwsemanadedesign.com.br

4-Milano Design Week

Referência no design mundial, a Itália reserva ao público um dos mais concorridos eventos do setor. Paralelo ao Salone del Mobile, o Fuorisalone se caracteriza por promover exibições, mostras e intervenções pela cidade, que, em 2024, ocorrerão entre 15 e 21 de abril. Site: https://www.fuorisalone.it

5-NYCxDesign

De 16 a 23 de maio de 2024, designers, arquitetos e amantes da arte participarão de diversos eventos e exposições, físicos e digitais, com nomes como Collina Strada, Carolina Herrera e Gabriela Hearst, entre outros. Site: https://nycxdesign.org/

6-London Festival of Architecture

Fazendo jus à sua posição de potência para as indústrias criativas, Londres sediará seu Festival de Arquitetura em junho de 2024, entre os dias 1º e 30. Em 2019 a feira bateu recorde de público, com 600 mil visitantes de 75 países em diversos pontos da cidade. Site: https://londonfestivalofarchitecture.org

7-Venice Design Week

A Venice Design Week ocorre de 12 a 20 de outubro de 2024, por meio de exibições, conferências, encontros, workshops e tours guiados para locais clássicos e novos marcos da arquitetura local. O tema da vez será Out Of Context, ou seja, “Fora de Contexto”, numa tradução livre. Site: https://www.venicedesignweek.com/

8-Paris Design Week e Maison&Objet

Realizada desde 2011 pela Maison&Objet, a Semana de Design de Paris se destaca por se espalhar pela Cidade Luz com exposições, palestras e festividades, sempre com a participação de decoradores, criadores e arquitetos, além de instituições como galerias de arte e design e museus. Em 2024, acontecerá de 18 a 22 de janeiro e de 5 a 9 de setembro. Site: https://www.maison-objet.com

9-Dubai Design Week

Um dos novos polos culturais do planeta terá a sua Semana de Design em novembro de 2024, ocasião em que buscará superar os mais de 500 participantes, de cerca de 40 países, que participaram de sua última edição. Destaque para profissionais da região e seus repertórios criativos. Site: https://www.dubaidesignweek.ae

10-Design Miami, Art Basel e Miami Art Week

A tríade de eventos interligados, com datas previstas para junho e dezembro, reúne as grandes instituições de arte do mundo, sempre englobando, entre visitantes e participantes, nomes importantes desses segmentos. Site: https://www.artbasel.com/