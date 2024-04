Dos canaviais para a Semana de Design de Milão

Uma resina de bioplástico produzida no Brasil, feita a partir da fermentação da cana-de-açúcar, está entre os materiais mais nobres, criativos e inovadores da Fuorisalone, a Semana de Design de Milão, na Itália, que começou na segunda-feira, 15 e vai até o dia 21.

Elaborado pela ERT (Earth Renewable Technologies), empresa com fábrica em Curitiba, o bioplástico derivado da cana-de-açúcar foi transformado em peças de design no principal evento do setor no mundo.

A resina 100% biodegradável e compostável da ERT foi usado em peças da designer Patricia Urquiola para a coleção que a marca Etel levou para Milão.

Nada de lixo

A matéria-prima, que neste caso foi transformada em resina, é descartada em processos tradicionais, ou seja vira lixo, ou, na melhor das hipóteses, é utilizada na compostagem, transformado em adubo. Como resina, no entanto, virou mesas centrais e laterais, que compõem a coleção Naturalia, da Etel, conhecida pela estética modernista.

Como explica a ERT, a coloração da resina ocorre pela combinação de vários tipos de argila, conferindo uma aparência de pedra/granito à distância, enquanto as ervas incorporadas fornecem não apenas apelo visual, mas também uma experiência holística.

O bioplástico da ERT, diferentemente de outros práticos verdes, não gera microplástico - que contamina solo e oceanos - e se tem 100% de decomposição quando descartado. Isso porque o material foi feito com a cana-de-açúcar já com o objetivo de, ao final da sua vida útil, se decompor.

Outros usos

O material, também conhecido como “plástico-planta”, é uma alternativa sustentável à produção de sacolinhas de supermercado, sacos de lixo, canudos e embalagens, além de pratos, copos, talheres e outros tipos de descartáveis. O plástico verde da ERT é usado por empresas como iFood, 5aSéc e Havaianas.

Segundo o CEO da ERT, KIM Fabri, o potencial do agro brasileiro foi determinante na decisão de trazer a tecnologia do bioplástico, desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Clemson, na Carolina do Sul (EUA), para o Brasil.

“O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo e podemos ser um dos líderes em produção de plástico compostável”, diz o CEO.

Atualmente, a resina é feita de poliácido lático (também conhecido como PLA), obtido pela fermentação da cana-de-açúcar, que a ERT ainda traz de países da Ásia e EUA. No entanto, a empresa tem planos para desenvolver o material no Brasil dentro de dois anos.