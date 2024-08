Mais da metade dos concessionários chineses de carros operam no prejuízo no 1º semestre

Um relatório publicado nesta quarta-feira, 21, pela Associação Chinesa de Distribuição de Automóveis sobre a situação dos concessionários de automóveis da China, no primeiro semestre de 2024, mostrou que as vendas de carros novos sofreram grandes prejuízos. Segundo as informações divulgadas pelo portal chinês Yicai Global, a proporção de concessionários que operaram com prejuízo no primeiro semestre de 2024 atingiu 50,8%, enquanto a proporção de concessionários de tiveram lucro foi de 35,4%.

“Os preços de venda no terminal estão muito abaixo dos preços de atacado, resultando em uma séria inversão de preços”, disse o subsecretário-geral da Associação Chinesa de Distribuição e Venda de Automóveis, Lang Xuehong. Ele informou que, no primeiro semestre, um em cada dois concessionários operou com prejuízo. Particularmente, desde o segundo trimestre, a guerra de preços se intensificou, com fabricantes e concessionários presos em um ciclo de preços baixos, onde os lucros foram devorados pela guerra de preços interminável.

No primeiro semestre de 2024, o mercado automotivo continuou a crescer, com veículos elétricos mantendo um crescimento rápido e uma penetração contínua. Especialmente com a política de “troca de veículos antigos por novos”, que estimulou ainda mais a atividade do mercado e aumentou a confiança do consumidor. No entanto, em um contexto de ajustes frequentes de preços, os montantes de subsídios foram diluídos pela guerra de preços, resultando em um lançamento mais lento dos efeitos das políticas.

1 /40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

2 /40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

3 /40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

4 /40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Lojista da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

5 /40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

6 /40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Ruas enfeitadas na cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

7 /40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

8 /40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

9 /40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

10 /40 CHINA - vilarejo chinês FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

11 /40 CHINA FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (As ruas de Xangai, por outro ângulo)

12 /40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

13 /40 CHINA - Pequim FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Tráfego de carros, bicicletas e motocicletas (a maior parte elétrica) nas ruas de Pequim, capital da China)

14 /40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Ruas enfeitadas na cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

15 /40 CHINA FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Carros elétricos -- e autônomos -- da Apollo Go são recarregados nas proximidades de Xangai)

16 /40 CHINA - Pequim FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Um outro ângulo de Pequim, a capital da China. Cidade tem 21 milhões de habitantes)

17 /40 CHINA - Hollywood Chinesa - Cidade cinematografica da China com escala de 1/1 FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Cidade cenográfica em Hengdian, a "Hollywood Chinesa": nesse caso, uma réplica de mesmo tamanho da Cidade Proibida)

18 /40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi. Na foto, uma mulher vestida a caráter interage com os moradores locais)

19 /40 CHINA - Pequim - transito - carros FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (O trânsito em Pequim, capital da China)

20 /40 CHINA - Pequim - cidade proibida - palacio FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (A vista da Cidade Proibida, em Pequim, capital da China. A Cidade Proibida foi construída em 1420 e serviu como sede de governo de mais de 20 imperadores chineses.)

21 /40 Ópera Wu, tradicional na cidade de Jinhua, na China FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Artista performando uma peça da tradicional Ópera Wu, da cidade de Jinhua, na China)

22 /40 CHINA - fabrica de Drones chinesa FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Fábrica da Aerospace Feipeng, nas proximidades de Xangai, que fabrica drones.)

23 /40 CHINA - Feira de comidas tipicas da China em Yiwu FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Feira de comidas tipicas da China em Yiwu)

24 /40 CHINA - Mercado de pequenos produtos em Yiwu China que é vendido para o mundo. FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Mercado de pequenos produtos em Yiwu, na China. Com 75.000 lojas, o complexo é conhecido como a "capital mundial dos pequenos produtos")

25 /40 CHINA - xangai - churrascaria latina FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Churrascaria brasileira Latina, em Xangai, na China)

26 /40 CHINA - Pequim FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Foto do cotidiano das ruas de Pequim)

27 /40 CHINA - Muralha da China - turistas - turismo FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Vista da Muralha da China.)

28 /40 CHINA FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Escadaria em Pequim, na China.)

29 /40 CHINA - fabrica de descartaveis biodegradaveis feito com bagaço da cana de açucar em Yiwu FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Fábrica de embalagens descartáveis biodegradáveis feita a partir do bagaço de cana: empresa produzirá bilhões de tampas de café para a Starbucks.)

30 /40 CHINA - baidu carro autonomo FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Carro autônomo em movimento da Apollo Go, que pertence ao grupo Baidu.)

31 /40 CHINA Baidu FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Carro autônomo da Apollo Go, que pertence ao grupo Baidu.)

32 /40 CHINA - trem bala na China - estação em Xangai FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Plataforma na estação do trem bala de Xangai que leva a Pequim. A viagem, de mais de 1.000, dura pouco menos de quatro horas.)

33 /40 CHINA - Xangai FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Vista de Xangai, na China.)

34 /40 CHINA - vista de Pequim FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Vista de Xangai, na China.)

35 /40 CHINA - xangai FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Vista do famoso skyline de Xangai, na China.)

36 /40 CHINA - estrada - placa de transito FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Estrada na China: país investe 6,1% do PIB em infraestrutura.)

37 /40 CHINA - Vista de Xangai FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Vista de Xangai, na China.)

38 /40 CHINA - xangai - turistas FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Vista do famoso skyline de Xangai, na China.)

39 /40 CHINA - Mercado em Yiwu China FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Mercado de pequenos produtos em Yiwu, na China. Com 75.000 lojas, o complexo é conhecido como a "capital mundial dos pequenos produtos", em Yiwu, na China.)

40/40 CHINA - xangai - turistas FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Vista de Xangai, na China.)

Diante da intensa competição de mercado e das frequentes guerras de preços, os fabricantes e concessionários recorreram a promoções de descontos para conquistar o mercado e alcançar suas metas de vendas. Particularmente, desde o segundo trimestre, a demanda diminuiu. Para atingir as metas de vendas, o mercado automotivo presenciou ajustes de preços de alta frequência e de grande amplitude, um fenômeno raro.

“Desde o segundo trimestre, sob uma séria inversão de preços, alguns fabricantes de automóveis anteciparam a concessão de lucros aos concessionários na retirada de veículos, sem a avaliação de metas de vendas, o que, em certa medida, aliviou a pressão financeira e a situação de prejuízo”, disse Lang Xuehong, afirmando que, sem essas antecipações de lucros, a situação operacional dos concessionários seria ainda pior.

Segundo a pesquisa, vários investidores ou responsáveis por operações de grupos de concessionários expressaram que o mercado atual apresenta uma grande incerteza: o desequilíbrio entre produção e vendas leva a uma competição bastante acirrada, as metas dos fabricantes são excessivamente altas. A pesquisa mostrou que, com a estratégia de sacrificar lucros para aumentar as vendas, apenas 28,8% dos concessionários conseguiram atingir suas metas de vendas semestrais, com uma taxa de conclusão inferior a 70% para 33,3% dos concessionários.

De diferentes marcas, os concessionários de marcas de luxo/importadas apresentaram uma melhor situação na conclusão de suas metas, com mais de 40% dos concessionários atingindo suas metas anuais de vendas, enquanto a taxa de conclusão das marcas joint venture foi baixa, com apenas 20,8% dos concessionários atingindo suas metas anuais de vendas, e essa proporção foi de 23,1% para as marcas nacionais chinesas.

Desde o início deste ano, as marcas joint venture enfrentaram grandes desafios de mercado, com uma queda nas vendas maior do que as marcas de luxo e nacionais. A maioria das marcas joint venture sofreu uma grande queda nas vendas no primeiro semestre, com algumas marcas tendo suas vendas cortadas pela metade. Entrando no segundo semestre, as vendas das marcas joint venture não mostraram sinais de recuperação.

Os dados da Associação Chinesa de Carros de Passageiros mostraram que, em julho, as vendas de carros de luxo foram de cerca de 220.000 unidades, uma queda de 11% em comparação com o mesmo período do ano anterior e uma queda de 14% em comparação com o mês anterior; as vendas de marcas nacionais chinesas foram de 1,06 milhão de unidades, um aumento de 13% em comparação com o mesmo período do ano anterior e um aumento de 3% em comparação com o mês anterior. Enquanto as vendas das principais marcas de joint venture foram de 440.000 unidades, uma queda de 25% em comparação com o mesmo período do ano anterior e uma queda de 8% em comparação com o mês anterior.

Além disso, a satisfação geral dos concessionários com os fabricantes diminuiu significativamente no primeiro semestre, com uma pontuação de 69,7, enquanto as pontuações de 2021 a 2023 foram de 82,7, 74,4 e 71,7, respectivamente. A diminuição da satisfação foi principalmente devido à séria inversão de preços nos carros novos, à confusão nos preços de mercado, à falta de continuidade nas políticas dos fabricantes, à venda forçada de produtos e à pressão de estoque, o que aumentou a pressão operacional dos concessionários e resultou em grandes prejuízos ou concessionários operando na borda do prejuízo.

Fonte: yicai.com