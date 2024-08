São Paulo x Nacional: onde assistir e horário do jogo pela Copa Libertadores

O São Paulo e Nacional se enfrentam nesta quinta-feira, 22, às 19h, no estádio Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela fase de grupos da Copa Libertadores e terá transmissão ao vivo no Paramount+.

O São Paulo lidera o Grupo B com 13 pontos, empatado com o Talleres, mas à frente pelo saldo de gols. A equipe busca a vitória para garantir a liderança isolada e avançar às oitavas de final em uma posição mais favorável. O Nacional, que terminou em segundo lugar no Grupo H, enfrenta um desafio complicado fora de casa, mas uma vitória pode ser crucial para suas aspirações na competição.

1 /12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

2 /12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

3 /12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

4 /12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

5 /12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

6 /12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

7 /12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

8 /12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

9 /12 Cruzeiro (Cruzeiro)

10 /12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

11 /12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Nacional hoje pela Copa Libertadores?

O jogo desta quinta-feira, 19h, entre o São Paulo e Nacional terá transmissão ao vivo no Paramount+.

Como assistir online o jogo São Paulo x Nacional hoje?

Você pode assistir à partida online pelo serviço de streaming Paramount+.

Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.