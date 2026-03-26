Bugatti: conheça a bike de R$ 120 mil que foi proibida no Brasil

A Bugatti, sinônimo de velocidade extrema no asfalto, acaba de levar a engenharia para o mundo das duas rodas em uma colaboração com a fabricante Factor. O resultado é a Bugatti Factor One, uma superbike de edição limitada a apenas 250 unidades que chega ao mercado pelo valor de US$ 23.599 — aproximadamente R$ 120 mil.

O preço não apenas a coloca no topo do mercado global, mas entrega um nível de performance que ignora as regras das competições oficiais.

Por que a bicicleta da Bugatti custa tão caro?

Diferente de parcerias que apenas estampam logotipos, o projeto traz mudanças reais de aerodinâmica inspiradas nos dutos de ar dos hipercarros. O garfo dianteiro recebeu uma carenagem exclusiva para otimizar o fluxo de ar, uma solução tão radical que excede as normas da União Ciclística Internacional (UCI).

Na prática, isso torna a bicicleta inelegível para corridas profissionais e a transforma em um item de desejo puro para colecionadores que priorizam a performance absoluta sobre os regulamentos.

Carbono, titânio e o "azul Bugatti"

A obsessão pelo peso é evidente nos componentes: as rodas Black Inc Bugatti possuem raios em fibra de carbono, o que reduz em até 100 gramas o peso total em relação ao modelo padrão. O pedivela em carbono-titânio e os pneus Continental GP 5000 TT personalizados reforçam o DNA de pista.

Visualmente, a bike adota o esquema bicolor clássico da marca francesa, com o azul brilhante na frente que transita para o carbono fosco na traseira.

O preço representa um ágio de quase US$ 9.400 sobre a versão topo de linha da Factor comum, mas, como define o CEO da marca, Rob Gitelis, "o modelo não é apenas uma bicicleta, mas uma declaração de engenharia". É o ápice do slow travel em sua versão mais veloz e exclusiva.