BTS lança “Dynamite”, primeiro single todo em inglês da banda de k-pop

O grupo sul-coreano de k-pop BTS lançou nesta sexta-feira, 21, seu primeiro single inteiramente em inglês, Dynamite. Com o clipe, o grupo quebrou o recorde de maior estreia no YouTube, segundo a Forbes.

O lançamento do vídeo foi visto por mais de 3 milhões de pessoas simultaneamente, ultrapassando a estreia de How You Like That, de Blackpink, que marcou 1.6 milhão de espectadores simultâneos e mantinha o recorde até hoje. Até a publicação desta matéria, o BTS já havia acumulado 80 milhões de visualizações do clipe Dynamite.

Em conferência online, o grupo explicou o motivo de o novo trabalho ter sido feito inteiramente em inglês. “Quando estávamos gravando, sentimos que a versão em inglês se encaixava um pouco melhor na melodia”, afirmou V. Segundo a revista Variety, os cantores também citaram que a faixa foi um “desafio” para eles, já que o único membro do grupo fluente em inglês é RM.

O próximo lançamento do BTS é o filme-documentário Break the Silence, sequência de Bring the Soul, com lançamento marcado para o dia 24 de setembro, com exibições nos Estados Unidos, Canadá, Índia, África do Sul, Brasil, entre outros.