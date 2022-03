Bruna Marquezine será protagonista em novo filme da DC

A atriz Bruna Marquezine foi confirmada no elenco do filme Blue Beetle, da DC Comics. O elenco conta ainda com os atores Belissa Escobedo (Abracadabra 2) e Harvey Guillén (Reacher). A informação foi divulgada pelo site americano The Wrap.

Marquezine será a personagem Penny, a protagonista do longa-metragem e par do herói Jaime Reyes, interpretado por Xolo Maridueña, conhecido por "Cobra Kai". Já Escobedo será a irmã mais nova de Reyes.

Diferentemente de outros filmes da DC, Blue Beetle será a primeira produção com protagonistas latinos.

Segundo o site, o personagem Blue Beetle é o alter ego de super-herói usado por três heróis diferentes. Porém, a produção irá focar no adolescente mexicano-americano Jaime Reyes. O adolescente faz parte da classe trabalhadora de El Paso, no Texas, e não possui conexões com super-heróis antes de receber seus poderes.

Durante o caminho para a escola, Jaime Reyes descobre o escaravelho Besouro Azul com dois de seus melhores amigos Paco e Brenda. Curioso com o inseto, Reyes o leva para casa. Durante a noite, o besouro ganha vida e entra na coluna vertebral do jovem, que ganha poderes, como uma armadura que pode ser modificada para aumentar sua velocidade e força, além de criar armas, asas e escudos.

O filme tem previsão de estreia em agosto de 2023.