Bruna Marquezine e Sasha Meneghel lançam collab com a C&A

Amigas desde a infância, a atriz Bruna Marquezine e a modelo Sasha Meneghel acabam de lançar a coleção BFF com a C&A. Com duas linhas distintas, cada uma representa o estilo da dupla.

Com foco na amizade de longa data, a campanha pretende aproximar as consumidoras da marca através do estilo de ambas as personalidades. “Lançamos a nossa mais nova collab chamada BFF, famosa sigla em inglês para Best Friend Forever, com o objetivo de enaltecer uma das relações mais lindas que existe e valorizamos: a amizade. E nada melhor do que a amizade mais acompanhada das redes sociais para co-criar essa coleção para lá de especial conosco”, afirma Mariana Moraes, Head de Marketing da C&A.

A coleção de Bruna Marquezine conta com referências escolhidas pela atriz, com peças mais ajustadas ao corpo, recortes, drapeados e amarrações. Com uma vibe New Folk, os looks contam com cortes assimétricos e estampas que lembram tecidos vintage. Outro mood são as peças no estilo Sexy Neutral, com croppeds, corsets e minis.

Já a linha BFF de Sasha Meneghel traduz o estilo atemporal da modelo, com peças sóbrias, estampas xadrez, cores neutras e diferentes tons de jeans. E segue os projetos de sustentabilidade da C&A, com produtos Ecosimple, tecidos 100% sustentáveis, selo Cradle 2 Cradle, algodão BCI e jeans com consumo reduzido de água na produção.

“Tanto a Bruna quanto a Sasha são mulheres que construíram suas trajetórias mantendo sua personalidade, seu estilo, e essa collab traduz o DNA de cada uma em seus produtos”, diz Moraes.

O mix de produtos da coleção traz vestidos, calças, camisetas, croppeds, camisas e muito mais. A cartela de cores transita entre tons pastel, cores frias e os tecidos variam entre malha fina com textura acetinada, linho, tule, tricô, denim, crepe de viscose e outros.

“Essa é mais uma parceria que trazemos para as nossas clientes, com pessoas que se conectam com a nossa essência, que veem a moda como uma plataforma para a autoexpressão”, afirma Moraes. “A Bruna e a Sasha participaram ativamente na produção e seleção de cada peça, trazendo muita personalidade e sentimento para a coleção”, finaliza.

A coleção estará em pré-venda no e-commerce a partir do dia 19 de agosto, e nas lojas físicas e e-commerce a partir do dia 24.

