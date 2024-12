Casa Fasano inaugura novo espaço com capacidade para até 800 convidados

Após 25 anos realizando eventos sociais e corporativos, a Casa Fasano está agora em novo endereço.

Em outubro de 2024, a marca se transferiu para o complexo Usina São Paulo, parte de um projeto de revitalização que valoriza o rio Pinheiros.

Até agora, o espaço já realizou mais de mil casamentos, fez por 11 anos o camarote da Sapucaí, além de muitos serviços para a Fórmula 1. A organização de um jantar para mil pessoas, que contou com a presença dos célebres Três Tenores, também marcou a história do projeto.

A expansão

Cada passo da expansão da marca ocorreu em decorrência do aumento de demanda. Patrícia Filardi, diretora da Casa Fasano que participou da fundação da marca como sócia e parceira, destaca que no novo endereço a casa continuará entregando o mesmo padrão serviços e hospitalidade.

Com 850 m2 de área útil e capacidade para receber 800 convidados, o novo espaço apresenta um projeto de arquitetura minimalista e contemporâneo, elaborado pela própria JHSF. O paisagismo é assinado por Maria João D’Orey, que há quase quatro décadas utiliza a natureza como matéria-prima para construir ambientes.

O design moderno e versátil permite que o local receba diferentes formatos de eventos sociais e corporativos. O espaço, que conta com um amplo salão principal e deque externo com teto retrátil automatizado, oferece vista panorâmica para o skyline de São Paulo e para o rio Pinheiros, agora revitalizado. Toda a estrutura da casa é feita de vidro, inclusive o teto da parte interna, que conta também com cortinas retráteis, ampliando a sensação de integração com o entorno da cidade.

Com capacidade para realizar de 15 a 20 eventos por mês, a Casa já está em pleno funcionamento. Após seis meses de obras, a inauguração oficial ocorreu em 10 de outubro e contou com a presença de mais de 600 convidados, entre parceiros, clientes e amigos. Já os serviços de catering, que continuam acontecendo por todo o Brasil, ganham ainda mais destaque com a produção de todos os itens do buffet na Casa Fasano.