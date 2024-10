Fasano em Portugal: JSFH anuncia novo hotel e residências em Cascais

Além de São Paulo, Rio de Janeiro, Punta del Leste e Nova York, em breve, Cascais será o próximo destino a receber uma unidade do Fasano.

Localizado na Quinta da Marinha, em Cascais, Portugal, um dos principais destinos europeus para clientes de alta renda, o empreendimento fica em uma propriedade com vista para o mar na costa do Atlântico a 20 minutos de Lisboa. “É uma localidade incrível em um destino que os nossos clientes buscam e nosso objetivo é levar o padrão Fasano de excelência aos locais mais desejados”, diz Augusto Martins, CEO da JHSF Participações.

O projeto terá cerca de 96 apartamentos de hotelaria e 44 branded residences com a marca e a hospitalidade Fasano, que será responsável pelos serviços de concierge, gastronomia e outros amenities.

O Fasano Cascais faz parte da estratégia de internacionalização da marca e é o 6° empreendimento do grupo no exterior.

Há dois meses, a JHSF anunciou o lançamento do Hotel Fasano Sardenha, um dos principais destinos turísticos da Europa. Além deles, a JHSF já possui os Fasano Punta del Este, no Uruguai, e Fasano Nova York, nos Estados Unidos. A companhia também está desenvolvendo um hotel em Miami e outro em Londres, no Reino Unido.

A abertura faz parte dos planos da JHSF e do Fundo Oitavos Portugal, investido por clientes do BTG Pactual (parte do mesmo grupo controlador da EXAME), que firmaram Memorando de Entendimento (MOU) para que o Grupo Fasano administre o futuro Hotel Fasano Cascais.

“Estamos muito contentes por esta parceria com o fundo Oitavos Portugal. Esta é uma excelente oportunidade para seguirmos com nossa estratégia de expansão no exterior e de crescimento dos nossos negócios de renda recorrente”, afirma Augusto Martins.

Com previsão de inauguração até 2028, as obras de renovação do hotel terão início em 2025. No ano que vem, também começam a ser comercializadas as branded residences.

“O Fasano Cascais amplia os destinos onde recebemos nossos clientes”, diz o CEO da JHSF. “A companhia é focada em atender de forma única as necessidades e desejos do cliente de alta renda, seja em sua moradia principal, em sua casa de campo, no local de trabalho, nos shoppings onde faz suas compras e busca lazer, nas grifes que trazemos com exclusividade para o Brasil, no aeroporto de onde partem voos privados, além da área de hospitalidade e gastronomia do grupo Fasano”.