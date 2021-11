BMW Brasil: novos modelos produzidos em SC e aporte de R$ 500 mi

Para a celebração do 26º aniversário da BMW Group Brasil, foi anunciado na tarde de hoje, 18, um aporte de 500 milhões de reais para reforçar o compromisso da empresa com o Brasil. O aporte será feito ao longo dos próximos três anos em diversas áreas. Menos de seis meses após o início das vendas na Europa, a Planta de Araquari começará a produzir no Brasil todas as versões a combustão dos novos BMW X3 e X4 para o mercado nacional.

“Celebrar 26 anos no Brasil vendendo mais que todos os concorrentes diretos somados é para comemorar e agradecer todos nossos clientes e colaboradores, assim como nossa rede”, afirma Aksel Krieger, CEO e presidente do BMW Group Brasil. “E vamos reforçar nossos recursos de forma a fortalecer nosso compromisso com os clientes em produzir novos modelos e desenvolver novas tecnologias para o país”, completa.

Serão lançados, em breve, os modelos X3 M40i, X4 xDrive 30i M Sport e o X4 M40i. Segundo a empresa, este último será o veículo mais potente e tecnológico feito no Brasil, com motor de 387 cv. Além disso, a planta de Araquari receberá a produção de um modelo BMW inédito no futuro próximo, que será revelado em breve pela matriz, na Alemanha.

A produção dos novos modelos virá acompanhada de outras melhorias importantes na operação. A equipe de engenharia local será ainda mais ativa no desenvolvimento dos softwares de digitalização. Vale destacar que esse time já tem um papel muito relevante, no nível global, na criação de diversos dispositivos, como o Intelligent Personal Assistant, o BMW e Mini My App e a Digital Key, que permite ao cliente abrir o veículo com o seu celular. Novos desenvolvimentos mundiais serão igualmente anunciados em breve.

Adicionados aos mais de 1,3 bilhão de reais que já foram investidos em Araquari até o momento, a operação de manufatura brasileira irá totalizar quase 1,8 bilhão de reais, desde 2014, só na planta de Araquari.

“O Brasil é de longe o mercado com o maior potencial da América Latina, pois tem uma economia diversificada, uma população jovem e aberta às novas tecnologias. Por isso, confiamos muito no país e estamos promovendo essas inovações relevantes na planta de Araquari”, afirma Alexander Wehr, presidente e CEO do BMW Group para a América Latina.

Sustentabilidade

Levantando a bandeira da sustentabilidade, a fábrica de Araquari é neutra em emissões de CO 2 , com compensação feita na fazenda de vento de Morrinhos, na Bahia, que produz energia eólica. Em um ano, a fábrica reduziu seu impacto ambiental e trabalhou na diminuição do consumo de energia em mais de 3.000 MWh (Mega Watts-hora), no consumo de água em quase 2 milhões de litros e na redução de geração de lixo em mais de 6 toneladas.

Os números também são positivos na instalação dos painéis fotovoltaicos no telhado da produção, que cresceram de 562 painéis para 1.372 placas solares, gerando 788 MWh (Mega Watts-hora) de energia e atingindo o objetivo de reduzir em 20% as emissões de CO 2 .