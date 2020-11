Black Friday: saiba como comprar pizza da Domino’s pela metade do preço

A Domino’s parece determinada a aproveitar a Black Friday ao máximo. Sua mais recente promoção relacionada à aguardada data: entre os 23 e 27 de novembro, todas as suas pizzas serão vendidas com 50% de desconto. Vale para todos os sabores, todos os tamanhos e todas as mais de 300 unidades da rede no Brasil. Funciona para quem fizer pedidos tanto por WhatsApp quanto aplicativo, site, telefone ou para retirada nas lojas.

No começo do mês, também de olho na Black Friday, marcada para o dia 27 de novembro, a Domino’s anunciou uma parceria saborosa com as Casas Bahia. Para quem comprar no app da segunda rede a primeira vai oferecer pizza grátis por dois meses (limitado a quarenta contemplados). Já as Casas Bahia prometeram 100 vale-compras no valor de 500 reais para quem comprar pizza por meio do site da Domino’s.

E a rede de pizzarias prometeu descontos progressivos a partir do início de novembro, validos sempre de segunda adiante, inclusive no app das Casas Bahia. De 9 a 15 de novembro era de 40%; de 16 a 22 de novembro, de 45%; e, agora, de 50%.

“Essa promoção é histórica”, gabou-se Flávia Molina, diretora de Marketing da Domino’s. “Duas marcas icônicas do varejo se juntando para fazer o maior esquenta de descontos. A gente praticamente começa nossa Black Friday com um mês de antecedência. É um aquecimento para o que está por vir”.