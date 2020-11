A Black Friday está marcada para o dia 27 de novembro, mas as marcas já começam a distribuir descontos. A rede de pizzarias Domino´s, por exemplo, fechou uma parceria saborosa com as Casas Bahia. Para quem comprar no app da segunda rede a primeira vai oferecer pizza grátis por dois meses (limitado a quarenta contemplados). Já as Casas Bahia prometem 100 vale-compras no valor de 500 reais para quem comprar pizza por meio do site da Domino´s.

Além disso, a Domino’s promete descontos progressivos a partir desta semana, validos sempre de segunda adiante, no app das Casas Bahia. De 9 a 15 de novembro é de 40%; de 16 a 22 de novembro, de 45%; e na semana da Black Friday, de 50%.

Cartaz da promoção

“Essa promoção é histórica”, gaba-se Flávia Molina, diretora de Marketing da Domino’s. “Duas marcas icônicas do varejo se juntando para fazer o maior esquenta de descontos. A gente praticamente começa nossa Black Friday com um mês de antecedência. É um aquecimento para o que está por vir”.