Conheça a startup que transforma água da chuva em alternativa contra crise hídrica

PluGoW: sistema desenvolvido por pesquisadores pernambucanos já gerou economia estimada em R$ 100 mil para comunidades atendidas.
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 14h28.
Última atualização em 29 de agosto de 2025 às 14h49.
No Brasil, 35 milhões de pessoas ainda vivem sem acesso regular à água tratada. Em regiões vulneráveis, onde o saneamento é precário, as chuvas intensas agravam o cenário, provocando alagamentos e deslizamentos.
Recife é um dos exemplos. Segundo dados da prefeitura, cerca de 207 mil pessoas moram em áreas de risco na capital pernambucana, o que representa 13% da população local. Moradias improvisadas, sem ligação formal à rede de água ou esgoto, são comuns nesses territórios.
Foi nesse contexto que surgiu a PLUVI. A startup, nascida em 2017 no Pólo Tecnológico da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), desenvolve sistemas para captar, tratar e distribuir água da chuva. Sob mentoria da professora Sávia Gavazza, o objetivo é colocar em prática soluções testadas em quase duas décadas de pesquisa.
A tecnologia da empresa já produziu quase 4 milhões de litros de água potável em comunidades do Recife, especialmente no Alto da Telha. A economia estimada é de R$ 100 mil, valor que equivale ao custo de cerca de 400 caminhões-pipa.
O principal produto da startup é o PluGoW, sistema portátil que funciona com energia solar e utiliza filtros físicos, como peneiras e membranas, para purificar a água. Diferentemente de modelos convencionais, não há uso de produtos químicos no processo. O equipamento inclui sensores de monitoramento em tempo real e segue os padrões do Ministério da Saúde.
O PluGoW ganhou destaque após ser usado em projetos no Jardim Monte Verde, região entre Recife e Jaboatão dos Guararapes. O bairro foi o epicentro do desastre de maio de 2022, quando deslizamentos causados por chuvas deixaram 44 mortos, 17 deles na mesma rua, e mais de 750 famílias desabrigadas.
Modelagem hidrológica feita por pesquisadores da UFPE indica que a instalação em massa do sistema poderia reter até 30% da água da chuva. Isso reduziria a infiltração no solo e a pressão sobre os sistemas de drenagem urbana.
“O que me motiva todos os dias é poder ver o impacto imediato que essa tecnologia causa na vida das pessoas, porque eu acho que não tem coisa mais gratificante para um pesquisador do que ver a ciência sendo transformada em impacto real”, afirma Isabelle Câmara, CEO da Pluvi.
Essa evidência técnica motivou a inclusão da tecnologia no maior programa de contenção de encostas do país. O governo de Pernambuco firmou um convênio de R$ 6 milhões para instalar 400 unidades em áreas críticas.
A mudança é sentida na rotina de moradores. Em vez de carregar baldes ou improvisar banhos com canecas, parte das famílias agora têm acesso à água corrente quando chove. “Hoje, a chuva virou motivo de comemoração”, diz Silvia do Nascimento, moradora da comunidade Jardim Monte Verde.
Conheça mais histórias de mulheres empreendedoras
Desde 2020, o Sebrae atua como parceiro da Pluvi, apoiando a transformação da pesquisa acadêmica em um modelo de negócio. A startup participou do programa Catalisa ICT e foi incubada na própria UFPE.
Em 2024, a PLUVI foi uma das duas empresas brasileiras comandadas por mulheres a receber reconhecimento no BRICS Women’s Startups, evento realizado em Moscou. Entre mais de mil concorrentes de 28 países, a solução pernambucana venceu na categoria Inovação e Infraestrutura.
“A história da Pluvi é um exemplo claro de como o SEBRAE existe para transformar vidas e gerar impactos positivos na sociedade. É a demonstração do nosso trabalho de forma integrada no apoio a inovação, no estímulo ao empreendedorismo feminino e na abertura de mercados internacionais para os pequenos negócios", afirma. "Essa é a nossa missão: transformar conhecimento em soluções de impacto, apoiar empreendedoras criativas que tem coragem de enfrentar os desafios; e preparar nossas startups para competir e prosperar em escala global. É assim que construímos futuros: multiplicando oportunidades e mostrando que os pequenos negócios podem ser protagonistas”
A CEO Isabelle Câmara representou a empresa no fórum. Segundo o Sebrae, menos de um terço das startups de tecnologia no Brasil são lideradas por mulheres.
A história da Pluvi é a primeira de uma série de três episódios do Construindo Futuros, um projeto que conta histórias de impacto de negócios liderados por mulheres.