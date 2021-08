Beyoncé diz que terá uma fazenda de mel e cânhamo

Os beyhives (nome dado aos fãs Beyoncé com a união de colméia, em inglês), tem motivos concretos para o apelido, visto que Beyoncé anunciou que está com um projeto de uma fazenda de cânhamo e mel nos Estados Unidos.

Em entrevista à revista Harper's Bazaar norte-americana, a cantora contou sobre suas experiências no último ano de pandemia, incluindo os cuidados com sua saúde física e mental.

“No passado, eu gastava muito tempo com dietas, com a ideia equivocada de que cuidar de mim mesma significava fazer exercícios e ser excessivamente consciente do meu corpo. Minha saúde, a maneira como me sinto quando acordo de manhã, minha paz de espírito, o número de vezes que sorrio, o que estou alimentando minha mente e meu corpo - essas são as coisas em que tenho me concentrado”, disse a artista.

Beyoncé adiciona os cuidados com sua saúde mental como prioridade em sua rotina. “Estou aprendendo a quebrar o ciclo de problemas de saúde e negligência, concentrando minha energia em meu corpo e observando os sinais sutis que isso me dá. Seu corpo diz tudo que você precisa saber, mas eu tive que aprender a ouvir. É um processo para mudar hábitos e deixar de lado o saco de batatas fritas e o caos por toda parte”, comentou à revista.

Durante a quarentena, a cantora revelou que procurou diferentes alternativas de cuidados. “Descobri o CBD (que é derivado do cânhamo) em minha última viagem e experimentei seus benefícios para dores e inflamações. Ajudou nas minhas noites agitadas e na agitação que vem por não conseguir dormir. Encontrei propriedades curativas no mel que beneficiam a mim e a meus filhos”, disse Beyoncé, complementando as matérias primas estarão ainda mais em seu dia a dia. “Agora estou construindo uma fazenda de cânhamo e mel”.

Beyoncé não revelou onde sua propriedade de cânhamo e mel está localizada, mas poderia ser em qualquer propriedade que ela possui junto com seu marido, o rapper bilionário Jay-Z.

Passando mais tempo com a família, Beyoncé comentou ainda que os rituais de autocuidado também fazem parte da rotina de suas filhas.

“Um dos meus momentos mais gratificantes como mãe foi quando um dia encontrei Blue de molho na banheira com os olhos fechados, usando misturas que criei e reservando um tempo para ela se descomprimir e ficar em paz”.

A cantora não será a primeira famosa a entrar no universo da apicultura. Ao lado dela está Kate Middleton, que cria abelhas e faz seu próprio mel em sua casa de campo, os atores Jennifer Garner e Morgan Freeman e a apresentadora Martha Stewart.