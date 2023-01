Beach club sobre as águas: iate de 38 pés é tendência no Brasil

A procura por barcos de médio porte no Brasil tem crescido nos últimos anos e os estaleiros tem investido cada vez mais nestes modelos. Neste tipo de embarcação, é possível ter todo conforto de um megaiate com uma navegabilidade mais fácil e prática. Sendo ideal para passeios aos finais de semana com a família e amigos, com capacidade para até 14 pessoas durante o dia e 5 para pernoite.

Comparado com um ‘beach club’ sobre as águas, o Triton Flyer 38 HT tem o diferencial de plataforma lateral que amplia a área do cockpit e da popa, o que facilita o acesso para mergulhos e faz a integração com a área de convivência.

O modelo mais vendido pelo estaleiro brasileiro Triton Yachts em 2022 tem duas versões: T-Top (teto rígido) ou Hard Top (similar a teto solar), e se transformou em objeto de desejo dos brasileiros.

Lançado há pouco mais de um ano e comercializada no país por R$ 1,5 milhão, o modelo já foi vendido para 15 consumidores do Brasil e, especialmente do Sul e Sudeste do país, além de águas internacionais, como consumidores norte-americanos. A Triton Flyer 38 chama atenção por unir conforto ao design inovador com abertura de deck lateral, que aumenta a área de lazer na popa (parte traseira).

“Atuamos no mercado brasileiro desde a década de 1980 e notamos como o mercado náutico brasileiro vem se fortalecendo nos últimos anos. Ao todo, temos 17 modelos no portfólio que variam de 23 até 52 pés e as embarcações de médio porte estão entre as preferências dos consumidores. Em 2023, já estamos com fila de espera na categoria de 38 pés e temos como destaque em vendas a Triton Flyer 38, um modelo que combina conforto, design e desempenho”, destaca o diretor de marketing da Triton Yachts Allan Cechelero.

Nos espaços internos, a cabine com 1,90m de altura agrada tanto pela decoração clean quanto pela amplitude. São dois camarotes abertos, sendo um na proa, em que o sofá com mesinha se transforma em uma enorme cama, e o outro na meia-nau com ampla cama de casal e sofá. Banheiro fechado com chuveiro e cozinha com espaço para frigobar, microondas e armazenamento completam a área interna.