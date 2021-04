BBB 2021: Juliette é a que mais engaja nas redes sociais

Faltando menos de uma semana para a final do Big Brother Brasil 21, ao menos na internet o programa já tem uma vencedora: Juliette Freire. E não é só pelo número de seguidores, não, viu? Com seus 18 milhões de seguidores no Instagram, a advogada e maquiadora também é recordista de interações na rede social. De todos os comentários, likes e compartilhamentos recebidos pelos brothers nas redes sociais, 30% são com os perfis de Juliette.

O engajamento de Juliette chama a atenção principalmente porque a paraibana não está entre os "adms" que mais publicam conteúdo nas redes. Nesse pódio estão a atriz Carla Diaz, eliminada do programa no final de março, e a cantora Pocah, que apesar de emparedada, segue na casa. Os números foram levantado pela plataforma de otimização de performance Socialbakers a partir de um estudo focado nos perfis dos participantes do reality.

No momento, além de Juliette, os participantes mais seguidos nas redes sociais são Viih Tube e Pocah, com 18 milhões e 13.5 milhões de seguidores, respectivamente. "Mas as duas não tiveram um aumento tão significativo durante o programa, já que elas possuíam 15 e 13 milhões de fãs na plataforma no início do reality", explica a plataforma, que destaca o crescimento de Lucas Penteado. Mesmo tendo desistido do reality logo no início, o ator ultrapassou a marca de 10 milhões de seguidores - e até estrelou uma campanha da Avon, patrocinadora do BBB.

Sobe... e desce

O público demonstra suas preferências utilizando também o botão de unfollow. Um exemplo disso é a publicitária Sarah Andrade que, em certo momento do programa, deu declarações controversas relacionadas à pandemia e às suas preferências políticas. A sister, que até então acompanhava o crescimento do economista Gilberto, passou a perder seguidores - foram 2 milhões em duas semanas.

Campeã de rejeição no paredão, a cantora Karol Conká também perdeu seguidores por conta dos seus posicionamentos dentro da casa - especialmente em relação a Lucas. Só na primeira semana de fevereiro, quando brigou com o ator, Conká perdeu 500 mil seguidores.

Para chegar a essas conclusões, a Socialbakers analisou Instagram e Twitter de todos os confinados no período de 19 de janeiro a 27 de março. Sendo que o Instagram foi a plataforma preferida dos fãs do BBB, tendo recebido 74,5% das interações contra apenas 25,5% no Twitter.