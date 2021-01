BBB e astrologia: quais participantes têm o signo com mais chances de vencer?

A 21ª edição do Big Brother Brasil estreou há menos de uma semana e a casa mais vigiada do Brasil já está rendendo memes fora da casa, e fofocas, lágrimas e brigas no confinamento. O primeiro líder da casa já está aproveitando o reinado, Nego Di, revelará hoje (31) quem irá para o paredão. Para conhecer mais o estilo de jogo de cada participante, a astróloga Yara Vieira do site Astrocentro, estudou os signos dos participantes com exclusividade à Casual, para entender as estratégias e desvendar quem poderá levar o grande prêmio de 1,5 milhão de reais para fora da casa.

Segundo Yara, são os signos solares que pré-determinam o comportamento do ser humano, pois são os responsáveis em definir as principais características e a personalidade das pessoas. Além disso, o dia, a hora e o local de nascimento influenciam no mapa astral. Assim como o decanato que, a cada dez dias são regidos por um planeta, ou seja, a soma destas energias é o que torna possível pessoas do mesmo signo agirem de maneiras tão distintas.

Os Brothers e seus signos

Camilla de Lucas – Libra (13/10)

Libriana e charmosa, a Camilla já entrou no BBB como uma das favoritas do público. Como ela está na equipe do camarote, possui uma base de fãs que já promete levá-la à final. Ainda faltam alguns meses pela frente, mas a libriana normalmente consegue ser bem equilibrada em suas emoções e ter uma convivência ótima com todos ao seu redor. Por ser uma nativa do terceiro decanato, Camilla é influenciada diretamente por Mercúrio, e a sua comunicação sempre será direta e entendível – o que é muito importante dentro de um jogo como esse. O único problema será quando a influencer tiver de tomar partido dentro da casa.

Carla Diaz – Sagitário (28/11)

Outra integrante do camarote que está dando o que falar é Carla Diaz. A ex-chiquititas é uma das favoritas do público por conta de sua fama no passado. Já nesses primeiros dias de confinamento, Carla se mostrou ser muito divertida e faz jus ao seu signo. Por ser do primeiro decanato, a sua influência mais forte é Júpiter, que traz muita sorte para a vida. Assim, podemos ver uma menina bastante otimista, disposta a jogar e se jogar no BBB e com grandes chances de ser a campeã.

Fiuk – Escorpião (25/10)

O charme do Fiuk é de família, né? Sabemos que ele já chegou arrasando os corações da casa e isso se deve ao signo de escorpião. Por ser do primeiro decanato, Fiuk tem a energia de Plutão muito forte, e isso o torna intenso, misterioso e charmoso. A sua estratégia sedutora pode funcionar bem, mas se ele deixar o lado mais antissocial e explosivo falar mais alto, pode ser que não chegue entre os finalistas. Tudo é uma questão de equilíbrio, e o Fiuk aprenderá isso lá dentro.

Karol Conká – Capricórnio (01/01)

Se é pra tombar, ela vai tombar! Karol é capricorniana do segundo decanato regida por Vênus e por isso está pronta para abraçar o mundo e tomá-lo para si. Bastante brincalhona, divertida, Karol tentará ser amiga de todas. As brigas virão se algum brother pisar em seu calo ou se ela sentir injustiçada.

Nego Di – Gêmeos (01/06)

Nego Di parece ser o que tem mais estratégias na casa, e por isso conseguiu ser o primeiro líder. Por ser geminiano a cabeça dele não para de pensar em todas as situações possíveis e como reagir a elas. Por ser geminiano, Nego Di gosta de aprender e ver o mundo a sua volta por diferentes ângulos. Regido pelo segundo decanato, o signo de Vênus é quem o influencia junto com Mercúrio, e por isso ele terá um jogo bastante racional, mas com uma pitada de emoção para guiá-lo.

Pocah – Libra (17/10)

Apesar de ser muito conhecida fora da casa, Pocah é uma das jogadoras que vai mais se esconder no jogo. Ela é uma mulher forte, determinada e esforçada e dará de tudo para ganhar as provas. Por ser de Libra do terceiro decanato, e ser influenciada por Mercúrio, ela terá diversas preocupações com suas ações, e como estas influenciarão em sua carreira. Assim, o medo de ser cancelada afetará seu jogo.

Projota – Áries (11/04)

O ariano é inteligente e possui muitos fãs que farão com que ele vá longe. Ele já mostrou sua visão de como lutar pelo prêmio e quase ganhou a primeira liderança. Projota trará grandes estratégias, emoções e até atritos. Como é do terceiro decanato, ele é uma pessoa determinada e não deixa ninguém passar por cima da sua verdade.

Viih Tube – Leão (18/08)

Mesmo não carregando a melhor fama na internet, a influenciadora já começou o jogo imune, pois seus fãs acreditam no potencial dela dentro do jogo. A nativa de Leão, e regida pelo último decanato, tem Marte em seu mapa, o planeta da ação. Assim, podemos esperar grandes estratégias e dedicação. Ela não vai perder a chance de aparecer, e com sua graça natural irá agradar o público, com chances de ir para a final.

Lucas Penteado – Sagitário (23/11)

O ator que ficou conhecido por participar de Malhação é uma das grandes promessas desta edição do BBB. Por ser de Sagitário do primeiro decanato, vale a pena acreditar no potencial dele. A força de Júpiter trará uma energia animada, brincalhona e que tem grandes chances de brilhar nesta temporada. Por ser do elemento fogo, quando Lucas entra para uma competição, só sai de lá quando vence, tanto que ele já venceu duas provas da rodada. Porém, Lucas terá que tomar cuidado para que suas brincadeiras e discursos não passem dos limites.

Rodolffo – Virgem (24/08)

O cantor já entrou sendo um sucesso por ser o ex-marido de Rafa Kalliman, umas das finalistas da edição passada. Assim, todos esperam que ele seja um grande jogador com potencial de chegar longe. O virginiano é educado, focado e bastante encantador, mas precisa tomar cuidado com o seu jeitinho de apontar o erro dos outros. Esse é um defeito de Virgem do primeiro decanato. Assim, podemos apostar que ele pode chegar à final, se conseguir policiar suas atitudes.

Arcrebiano – Sagitário (01/12)

Arcrebiano é um sagitariano de primeiro decanato, e por isso recebe uma forte influência do regente desse signo que é Júpiter. Isso o torna um jogador que vai se jogar de cabeça na experiência de viver o BBB. Ele é um jogador otimista, estrategista e inteligente. A especialista do Astrocentro revela que a sorte é um ótimo amigo de Júpiter, o que pode trazer grandes benefícios para ele no jogo, resultando até no prêmio final.

Arthur – Câncer (21/06)

Arthur é canceriano do primeiro dia de Câncer, ou seja, ele faz parte do primeiro decanato que recebe a regência da Lua muito mais forte. Assim podemos esperar uma pessoa sensível e emotiva. A sua estratégia pode ser um pouco frustrada, por conta da sua instabilidade emocional. Porém, ele tem grandes chances de viver o romance dos sonhos no reality show.

Caio – Capricórnio (06/01)

O nativo de Capricórnio normalmente é descrito como reservado e já podemos perceber que o Caio não é assim. Isso acontece pois Caio é um capricorniano do segundo decanato, regido por Vênus, com toda a energia do planeta do amor ao seu favor. Isso faz com que esse nativo se dê bem em todas as áreas da vida, principalmente na convivência, o que resultará em um brother engraçadinho, amigo de todos, mas que não tira o olho do prêmio final.

Gilberto – Câncer (14/07)

Todos já conseguiram sentir a emoção do Gilberto assim que ele entrou. O canceriano consegue envolver as pessoas em sua forma de falar, brincar e se envolver. Como nasceu no terceiro decanato, Gilberto é ainda mais amoroso, carinhoso e tem uma necessidade de deixar os outros ao seu redor felizes. Todo esse seu jeitinho vem da regência de Netuno, e pode sim, conquistar o Brasil e todos os participantes lá dentro.

João Luiz – Libra (09/10)

João já mostra ser bastante libriano por ser bastante observador. Até agora ele está um pouco apagado no jogo, e isso se deve a Urano, que o rege seu mapa astral. A estratégia de jogo é ser amigo de todos na primeira semana e depois mostrar para o que veio. Os astros mostram que ele é bastante inteligente, com a mente sempre à frente, mas essa jogada pode ser bem arriscada.

Juliette – Sagitário (03/12)

O jogo mal começou, e Juliette já está apaixonada por Fiuk. A nativa do segundo decanato de Sagitário se joga sem medo, tudo por causa da influência de Marte – o planeta da ação. Tudo indica que ela vai ser brincalhona, divertida, mas sem filtros. Juliette será uma participante que metade do público ama e a outra metade não gosta.

Kerline – Touro (23/04)

Em sua apresentação, Kerline conta que é taurina e que por isso, gosta do conforto e preza por uma comida gostosa. Porém, no BBB o jogo é muito flutuante, e por ser do primeiro decanato, regida por Vênus, a taurina pode não se adequar à intensidade do confinamento. Assim, ela será uma jogadora sensível, emocional e que pode se perder em suas estratégias.

Lumena – Áries (18/04)

Lumena já ganhou a imunidade para a primeira semana. Porém, os posicionamentos e brigas da jogadora não agradaram o público. A jogadora é ariana do último decanato e isso faz com que ela seja determinada, direta e muitas vezes, sem paciência. Ela terá um jogo limpo e animado. Porém, se continuar com uma personalidade explosiva, ela não chegará longe.

Sarah – Câncer (22/06)

Ainda na primeira semana Sarah já mostrou que é uma pessoa bastante emotiva. Ela já disse que a sua estratégia é seguir o coração, e por isso que não é de se espantar que seu signo seja de Câncer do primeiro decanato. Isso significa que ela é regida de maneira muito forte pela Lua, um planeta que traz as emoções à flor da pele. Por isso, Sarah pode se magoar facilmente no jogo e se deixar levar pelas emoções.

Thaís – Aquário (25/01)

Por ser aquariana, Thaís está pronta para explorar o jogo de todas as formas possíveis. Porém, a jogadora precisa de tempo. Por ser nativa do primeiro decanato, Sarah corre atrás dos seus sonhos, mas não de maneira desesperada, tudo é muito bem pensado. Nas primeiras semanas ficará introspectiva, analisando a casa e as pessoas, pois sua estratégia é ser ela mesma.

Todos os signos dentro do BBB

A 21ª edição do BBB conta com arianos prontos para correr atrás do prêmio sem medo do julgamento do público, sagitarianos do primeiro decanato que vão garantir diversão, conteúdo e risadas nas festas, librianos que podem criar brigas por não decidirem de qual lado do jogo estão. E por fim, os cancerianos que trarão emoções para a casa.