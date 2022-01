Barty vira centro das atenções em Melbourne com derrota de Osaka

A número 1 do mundo no tênis, Ash Barty, se firmou como favorita para o título do Aberto da Austrália ao vencer Camila Giorgi na terceira rodada nesta sexta-feira, enquanto a atual campeã Naomi Osaka foi derrotada para Amanda Anisimova.

O potencial confronto na quarta rodada de Barty contra Osaka tinha sido o assunto em Melbourne Park desde que o sorteio foi feito, mas Anisimova rasgou o roteiro com uma vitória impressionante na Margaret Court Arena.

Cerca de meia hora antes, na vizinha Rod Laver Arena, Barty havia completado uma vitória clínica por 6-2 e 6-3 sobre a italiana Giorgi, entrando de cabeça na segunda semana do campeonato.

"Isso mostra com que frequência o sorteio acontece da forma como vocês pensaram, hein?", disse Barty.

"Eu adoraria ter tido a oportunidade de jogar com Naomi. Adoro me testar contra as melhores, [mas] Amanda jogou um torneio fantástico. Ela merece sua vaga nas oitavas de final. Acho que a partida que vamos jogar será emocionante."

Barty, que pretende acabar com os 44 anos de espera australiana por um campeão local do Aberto da Austrália, perdeu apenas três games em suas duas primeiras partidas e continuou nessa forma dominante para avançar à próxima fase do torneio.