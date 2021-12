Bar cria drinques com Red Label inspirados em 'La Casa de Papel'

Acaba de desembarcar no Brasil a edição especial de Johnnie Walker Red Label inspirada na série La Casa de Papel, fenômeno global da Netflix que se despede do público na sexta-feira (3), quando o volume 2 da quinta e última temporada estreia no serviço de streaming.

Criada para celebrar a série, a garrafa possui ilustrações dos personagens da série e o famoso macacão vermelho junto ao símbolo da marca Striding Man. Além disso, sob a luz ultravioleta, a garrafa revela mensagens secretas que vão agradar em cheio os fãs.

Para o lançamento da edição limitada, a marca preparou experiências no SubAstor Bar do Cofre, localizado no centro histórico da cidade, e na ZIV Gallery, no Beco do Batman, ambos na capital paulistana.

A partir de hoje até domingo (5), o SubAstor Bar do Cofre, estará com ambientação e drinques dedicados à séries espanhola, como o La Casa de Highball Citrus (39 reais) e Royal Mint Highball (39 reais).

Ao adquirir a garrafa, por meio da compra via QR Code nos displays de mesa, o cliente ganha um drinque.

Já na ZIV Gallery, de 11 a 23 de dezembro, além de décor e coquetéis alusivos à série, será realizada uma intervenção Keep Walking e La Casa de Papel no Beco do Batman.

Como parte das intervenções, os dois espaços contarão com uma estátua do Striding Man, símbolo da marca, vestindo o macacão vermelho usado pelos principais personagens da série.

Receita dos drinques

La Casa de Highball Cítrus

50 ml de Johnnie Walker Red

10 ml suco de limão

Refrigerante de limão

Limão

Gelo

Modo de preparo: Em um copo alto cheio de gelo, adicione 50 ml de whisky Johnnie Walker Red Label. Acrescente 10 ml (1/4) de suco de limão. Complete com refrigerante sabor limão e misture. Finalize com 2 rodelas de limão. Graduação alcoólica: 5,71%

Drinque Royal Mint Highball. Drinque Royal Mint Highball.

Royal Mint Highball

50 ml de Johnnie Walker Red Label

20 ml Mix Apple Mint

Refrigerante de gengibre

Gelo

Modo de preparo: Em um copo alto cheio de gelo, adicione 50 ml de whisky Johnnie Walker Red Label. Acrescente 20 ml (1/4) de Mix Apple Mint. Complete com refrigerante de gengibre. Graduação alcoólica: 5,71%

A edição inédita e limitada de Johnnie Walker Red Label La Casa de Papel já está disponível no TheBar, e-commerce da Diageo.

Serviço

SubAstor Bar do Cofre

Rua João Brícola, 24, Centro Histórico de São Paulo.

de quarta e quinta das 16h às 0h, sexta das 16h às 01h, sábado das 14h às 01h e domingo das 14h às 20h.

ZIV Gallery

Rua Gonçalo Afonso, 119, Beco do Batman, Vila Madalena.

Durante o mês de dezembro, a galeria funciona todos os dias das 10h às 22h.

