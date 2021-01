Balão gigante de Trump bebê será exposto no museu de Londres

Um boneco gigante representando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como um bebê laranja bravo e de fraldas, encontrou um lar em um dos museus mais populares de Londres.

O balão de hélio, pago por meio de financiamento coletivo, primeiro voou pelo céu de Londres durante protestos contra a visita de Trump em 2018 e esteve em outros locais, incluindo França, Argentina, Irlanda e Dinamarca.

Ao aceitar com prazer a doação, o Museu de Londres informou que o balão se juntaria à sua coleção de protestos, que inclui artefatos do movimento Suffragette, bem como atos pela paz e mudanças climáticas.

“Ficando com o balão bebê podemos marcar a onda de sentimento que tomou conta da cidade naquele dia e registrar um momento particular de resistência”, disse Sharon Ament, diretor do museu.

Os criadores do balão disseram esperar que ele sirva como um lembrete da luta contra a “política do ódio”.

“Embora estejamos satisfeitos que o Trump Baby agora possa ser relegado à história junto com o próprio homem, não temos ilusões de que este é o fim da história”, afirmaram os organizadores, incluindo Leo Murray, um ativista em mudanças climáticas.

Trump sai do cargo de presidente esta semana, deixando os Estados Unidos profundamente divididos depois de quatro anos tumultuados em que tirou o país de um acordo global de mudança climática, impôs políticas de imigração severas, lançou uma guerra comercial com a China e minimizou a pandemia de covid-19.