Bagagem leve: peças essenciais para o verão

1. Oficina, camiseta tricot Pinpoint, 599 reais, disponível em oficinareserva.com

2. Iuman, boné de linho e algodão verde, 89 reais, disponível em intimissimi.com.br

3. Egrey, chinelo de couro, 1.199 reais, disponível em egrey.com.br

4. Lacoste, calção de banho monocromático de comprimento médio, 549 reais, disponível em lacoste.com.br

5. Ricardo Almeida, camisa slim de manga curta, preço sob consulta

6. Pool Jeans, bermuda masculina de sarja com linho reta, bege, 139,99 reais, disponível em riachuelo.com.br

7. Montblanc, óculos de sol oval com armação de metal dourada, 3.100 reais, disponível em montblanc.com.br

8. Cris Barros, vestido Albane, 2.986 reais, disponível em crisbarros.com.br

9. Lacoste, regata com gola redonda de malha canelada, branca, 399 reais, disponível em lacoste.com.br

10. Pandora, bracelete de ouro rígido aberto ondulado, 2.989 reais, disponível em pandorajoias.com.br

11. Helô Rocha e Riachuelo, lenço com pingentes Helô Rocha bege, 99,99 reais, disponível em riachuelo.com.br

12. Calzedonia, maiô tropical foliage verde, 549 reais, disponível em calzedonia.com.br

13. Calzedonia, tote bag Sounds of the Sea marrom, 249 reais, disponível em calzedonia.com.br

14. Helô Rocha e Riachuelo, bermuda telada Helô Rocha, off-white, 199,99 reais, disponível em riachuelo.com.br

15. Luz da Lua, sandália rasteira Snake Panna, 299,90 reais, disponível em luzdalua.com.br