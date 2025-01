Bad Bunny e Bia Haddad: os maiores lançamentos de tênis em janeiro

O ano começa com lançamentos no mercado de sneakers, com colaborações entre marcas, artistas e atletas. A Converse se une à holandesa Patta e apresenta um novo padrão ao clássico Chuck 70. Já o incensado cantor porto-riquenho Bad Bunny lança o Adizero SL 72 com a Adidas. Já a Asics, em parceria com Beatriz Haddad Maia, revela o GEL-Resolution X, focado em conforto e alta performance. Confira.

Converse

Converse: a marca de streetwear holandesa Patta assina modelo Chuck 70 (Divulgação/Divulgação)

Em colaboração com a Converse, a marca de streetwear holandesa Patta apresenta o Chuck 70 e peças de vestuário. “Há uma razão pela qual fazemos isso há anos. Patta e Converse têm um compromisso mútuo em servir a cultura. Continuamos unidos em nossas celebrações de criatividade e, por esse motivo, a Converse tem sido nossa principal parceira em todas as nossas celebrações de aniversário – do quinto ao 20º ano”, diz a Equipe Patta.

O modelo Chuck 70 possui impressão do logotipo Patta em duas combinações de cores clássicas: Natural Ivory, Insignia Blue e Black with Jolly Green, em referência à coleção original de 2014. Os tênis apresentam uma estampa "20 Down" moldada na sola. À venda por R$ 899,90.

Adidas e Bad Bunny

Adizero SL 72: modelo lançado em parceria com Adidas e o cantor Bad Bunny (Divulgação/Divulgação)

Um dos artistas mais ouvidos deste ano, o porto-riquenho Bad Bunny apresenta mais uma coleção em colaboração com a Adidas, com o lançamento do novo Adizero SL 72. Com uma mistura de moda e corrida retrô, o modelo une referências dos anos 70 e os anos 00, combinando a parte superior do clássico SL 72 com o moderno solado Adizero e detalhes como o icônico Trefoil e o Badge of Sport. À venda por R$ 999,99.

Loewe e On

Cloudtilt 2.0: os logotipos da Loewe e da On aparecem em cada lado e se fundem em um logotipo conjunto prateado na língua (Divulgação/Divulgação)

Novas cores surgem para uma nova versão do tênis Cloudtilt 2.0, carro-chefe da parceria entre Loewe e On. A atualização conta com cores claras e combinações all white, white/khakii, e black/white/gum. Outras cores apresentam um novo tom para a sola, com variações em white/gum e black white/gum.

Os logotipos da Loewe e da On aparecem em cada lado e se fundem em um logotipo conjunto prateado na língua, onde dois "L’s" do anagrama da primeira se encaixam entre as letras características da segunda.

O novo modelo possui cabedal de várias camadas é composto por malha de alto desempenho e tecidos trançados, com melhorias adicionais, como protetores de borracha na ponta para maior durabilidade, acolchoamento extra na língua e no colarinho, e uma alça de calcanhar com marca discreta. Utilizando a tecnologia CloudTec Phase na entressola para conforto e amortecimento avançado, a sola é construída com EVA de alta recuperação e ultraleve, garantindo um pouso suave a cada passo. Uma palmilha ergonômica com o anagrama da marca gravado em relevo na lateral combina com a cor do cabedal. À venda por R$ 3.500.

Olympikus

Olympikus Corre 4S: tecnologias Eleva Pro 2.0 na entressola, que eleva o conforto, o Gripper Plus no solado, para maior aderência (Olympikus/Divulgação)

A Olympikus adicionou mais um modelo para os corredores, o Corre 4S. O tênis traz as tecnologias Eleva Pro 2.0 na entressola, que eleva o conforto, o Gripper Plus no solado, para maior aderência, e o Oxitec 2.0 no cabedal, para respirabilidade. O design conta com peças em suede sobrepostas, um forro atoalhado, cadarço de poliamida com toque macio. Disponível em tons como branco, preto, cinza, grafite, areia e branco com verde, o modelo chega ao mercado por R$ 549,99.

Já o Corre 4, o tênis mais utilizado no Strava em 2023, ganha duas cores desenvolvidas pelo artista pernambucano Gabriel Azevedo. Inspirado no movimento da onça, o design traz uma estampa animal print na entressola e detalhes no cabedal em laranja e verde.

Asics

GEL-Resolution X: sistema Dynalacing permite que os jogadores encontrem seu ajuste preferido e regulem facilmente a sustentação ao redor do pé para maior conforto e flexibilidade (Asics/Divulgação)

A ASICS anunciou o lançamento de seu mais novo calçado para tênis, o GEL-Resolution X, com atualizações na tecnologia da entressola, no suporte lateral e no ajuste geral. O calçado oferece mais conforto e estabilidade e foi desenvolvido levando em consideração feedbacks da tenista Beatriz Haddad Maia.

“Trabalhar com a ASICS no desenvolvimento do tênis GEL-Resolution X foi uma experiência incrível. Eles ouviram meu feedback sobre o que é realmente necessário em um tênis de alta performance”, diz Maia. “O conforto e o suporte desse novo modelo são revolucionários - me sinto mais confiante em meus movimentos, e essa confiança faz toda a diferença na quadra. No tênis, seus pés são tudo; eles são a sua base. O calçado certo é essencial para o sucesso e, com o GEL-Resolution X, sei que estou entrando na quadra com o melhor suporte possível.”

Originalmente introduzida nos tênis de corrida da ASICS, a tecnologia FF Blast Plus Eco foi reprojetada para este modelo e adicionada no calcanhar, oferecendo estabilidade e conforto durante as partidas.

O novo sistema Dynalacing permite que os jogadores encontrem seu ajuste preferido e regulem facilmente a sustentação ao redor do pé para maior conforto e flexibilidade, independentemente de precisarem de apoio extra ou de mais espaço. À venda por R$ 999,99.