Conheça Bia Haddad, a brasileira que fez história em Roland Garros — e não é parente do ministro

Um marco histórico para o tênis feminino brasileiro. Bia Haddad conquistou um resultado impressionante e se tornou a primeira brasileira a se classificar para a semifinal de Roland Garros desde 1968, ao derrotar a tunisiana Ons Jabeur por dois sets a um, nesta quarta-feira, 7.

Em jogo apertado, Bia conseguiu a virada apenas no último set. Ela perdeu o primeiro por 6 a 3, porém conseguiu se recuperar e vencer os dois seguintes. No segundo set, ela encontrou dificuldades, pois Jabeur vencia seus games sem perder nenhum ponto. A tática de Bia passou a ser o que se chama de soltar o braço, arriscar winners de fundo de quadra para compensar a falta de talento na rede.

Quem é Bia Haddad Maia

Natural de São Paulo, Bia começou a jogar tênis aos 5 anos de idade, influenciada pela sua mãe Lais Scaff Haddad e pela avó Arlette Scaff Haddad, ambas tenistas. Desde cedo, ela já mostrou talento nas quadras, chegando a ficar em 15º lugar no ranking juvenil feminino, conquistando dois vice-campeonatos de duplas no mesmo Roland Garros.

Em junho do ano passado, ela alcançou o 28º lugar no ranking geral do WTA e 26º lugar no ranking de duplas, a melhor posição de uma brasileira, desde de que o ranking foi criado em 1970. Até aquele momento, a melhor posição teria sido de Maria Esther Bueno, considerada a maior tenista brasileira da história, que chegou a ser 29ª no ranking.

O currículo de Bia soma diversos títulos em várias competições. Em 2022, ela conquistou dois torneios na grama: o WTA 250 de Nottingham e o WTA 250 de Birmingham, além de duplas em Sydney e Nottingham. No circuito WTA, além dos dois títulos simples, ela conquistou outros dois em duplas, realizado na cidade de Bogotá em 2015 e 2017.

A tenista ainda tem 26 títulos no circuito ITF, sendo 17 de simples e 9 de duplas. Como profissional, participou 8 vezes, em simples, e 5 em duplas, dos torneios de Grand Slam.

De suspensão por Doping a semifinalista de Roland Garros

Apesar do sucesso recente, Bia sofreu altos e baixos na carreira. A tenista de 27 anos sofreu muito com lesões e já foi pega no doping, chegando a ficar em último no ranking mundial. A paulista não conseguiu se recuperar e ficou fora das Olimpíadas do Japão em 2021.

Em 2019, a tenista pegou suspensão por doping e ficou 10 meses longe das quadras. Após uma longa batalha na Justiça, a brasileira conseguiu mostrar às autoridades que seu caso foi por uma contaminação cruzada na manipulação de vitaminas em farmácia, colocando fim à sua suspensão em 22 de maio de 2020.

Em entrevista ao podcast "A voz do tênis", Bia revelou que não conseguiu ler na íntegra a carta da Federação Internacional de Tênis (ITF), que a suspendeu temporariamente das quadras.

"Quando abri para ler, tive dificuldade de entender do que se tratava. Até que eu vi “provisional suspension” nas três primeiras linhas. Foi então que eu entendi. Era uma carta da ITF relacionada à Wada (Agência Mundial Antidoping). Levantei da mesa, fui para o banheiro e comecei a chorar muito. Na hora o meu estômago embrulhou. A minha reação imediata foi ir ao banheiro e chorar. Eu desabei em lágrimas e já não conseguia ler mais nada. Até hoje eu não terminei de ler a carta. Me arrepiei, gritei de desespero. Eu estava realmente desesperada"

Bia Haddad é parente de Fernando Haddad?

Embora Bia Haddad tenha o mesmo sobrenome que o atual Ministro da Fazenda, eles não são parentes. A tenista na realidade possui grau de parentesco com outro famoso, o cantor Rolando Boldrin, que morreu no final de 2022. Bia é sobrinha de Rolando e já chegou a ir ao estúdio em que o cantor gravava seu programa na Cultura.

Qual posição no ranking WTA Bia Haddad está?

Atualmente, a tenista ocupa o 14º lugar no ranking geral do WTA. Ela já chegou a ficar em último, quando foi pega no doping em 2019.

⁠Quantos anos tem a Bia Haddad?

Atualmente, Bia Haddad Maia tem 27 anos.

Quanto ganha Bia Haddad?

Atual 1º no ranking brasileiro e 14º no mundial, Bia Haddad Maia soma aproximadamente US$ 3 milhões (R$ 14 milhões) em ganhos de premiação na carreira.

Qual a altura de Bia Haddad?

Bia Haddad tem 1,85 de altura.