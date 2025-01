Bia Haddad segue para 3ª rodada no Australian Open; João Fonseca se despede da competição

Após momento de eufória entre os fãs de tênis, o esporte começou a quinta-feira, 16, com vitórias e derrotas para os brasileiros no Australian Open. Beatriz Haddad Maia garantiu sua vaga na terceira rodada, enquanto João Fonseca se despediu da competição.

Ambos jogaram na 1573 Arena, no Melbourne Park, na Austrália. Bia abriu a programação do dia, enquanto João encerrou a sequência de quatro partidas realizadas no local.

A volta por cima

Após enfrentar dificuldades na estreia contra a argentina Julia Riera, Bia Haddad superou a russa Erika Andreeva com tranquilidade, vencendo por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3) em 1h20. A paulista conseguiu duas quebras de saque no primeiro set, nos games três e sete, e confirmou o serviço para fechar a parcial.

No segundo set, a russa chegou a abrir 2 a 0 ao quebrar o saque da brasileira no segundo game. Bia, no entanto, reagiu rapidamente, empatando em 2 a 2. Apesar de Andreeva manter o saque no game seguinte, a brasileira dominou e venceu os quatro games restantes, selando a vitória.

Agora, Bia terá outro desafio na terceira fase, enfrentando novamente Erika Andreeva. A vencedora desse confronto disputará as oitavas de final contra quem triunfar no duelo entre Elina Svitolina (Ucrânia) e Renata Zarazua (México) ou Jasmine Paolini (Itália). Os horários das próximas rodadas ainda não foram definidos.

Queda de João Fonseca

Por outro lado, a notável sequência de 14 vitórias consecutivas de João Fonseca chegou ao fim. O jovem tenista de 18 anos foi derrotado pelo italiano Lorenzo Sonego em uma longa batalha de cinco sets, com parciais de (6) 6/7, 6/3, 6/1, 3/6 e 6/3, após 3h37 de jogo.

No primeiro set, ambos os jogadores mantiveram seus serviços, levando a um tie-break. Fonseca chegou a liderar por 6 a 3, mas Sonego reagiu, igualou o placar e, com erros do brasileiro, perdeu a parcial por 7/6.

O italiano controlou o segundo set, conseguindo uma quebra no terceiro game e outra no nono para vencer por 6/3. No terceiro set, Sonego foi dominante, não permitindo qualquer ameaça ao seu saque e fechando em 6/1.

Fonseca recuperou-se no quarto set, abrindo 3 a 0 após uma quebra precoce e mantendo a vantagem para vencer por 6/3. Mas, no quinto e decisivo set, o momento crucial veio no oitavo game. O brasileiro abriu 30-0 no próprio saque, mas perdeu quatro pontos seguidos, sendo quebrado. Sonego, então, confirmou seu serviço e encerrou a partida por 6/3.

Na próxima rodada, Sonego enfrentará o húngaro Fabian Marozsan. O vencedor terá pela frente nas oitavas de final quem passar entre Corentin Moutet (França) e Learner Tien (EUA) ou Daniil Medvedev (Rússia). Os horários das partidas também serão anunciados em breve.