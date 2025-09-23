Casual

Azeite brasileiro recebe nota mais alta da história do País em prêmio internacional

Produto foi avaliado em conjunto com 830 amostras por especialistas às cegas e levou como consideração intensidade do frutado, amargor, picância, equilíbrio e persistência do azeite

Azeite Sabiá: conheça o melhor azeite do Brasil (Marcela Oliveira/Divulgação)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 08h02.

Última atualização em 23 de setembro de 2025 às 21h11.

O Azeite Sabiá alcançou um feito histórico no mundo da olivicultura: na edição 2025/2026 do guia italiano Flos Olei, reconhecido prêmio internacional do setor, a marca atingiu a pontuação de 98 de 100 — a maior nota já recebida por um azeite brasileiro.

O resultado foi obtido entre 831 amostras analisadas por painéis de especialistas em avaliações cegas, que consideram metodologias rigorosas como a intensidade do frutado, amargor, picância, equilíbrio e persistência do azeite. Variedades produzidas, manejo no campo, práticas de extração e consistência produtiva ano a ano também estão entre os critérios analisados.

A produção do Azeite Sabiá é realizada em dois estados: em Santo Antônio do Pinhal, no estado de São Paulo, na Serra da Mantiqueira, no Rio Grande do Sul. O reconhecimento internacional ajuda a fortalecer a imagem da olivicultura no Brasil e exportar ao mercado global as possibilidades de cultivo em solo brasileiro.

Qualidade e reconhecimento internacional

Essa já é a quinta vez que o Azeite Sabiá figura entre os maiores destaques do prêmio internacional. Com a conquista inédita da nota, o produto se firma como o melhor azeite do Brasil e se posiciona entre os melhores do mundo. Nos últimos cinco anos, acumulou 165 prêmios nacionais e internacionais. A primeira safra foi lançada em 2020.

Em 2022, o produto já constava na lista dos dez melhores azeites do mundo do concurso espanhol Evooleum. Em 2023, recebeu os títulos de Melhor Blend do Hemisfério Sul (Bend de Terroir) e a Melhor Coratina do Mundo feito fora da Itália pelo tradicional Leone D’Oro International.

A história do Sabiá começou em 2014 com a jornalista Bia Pereira e o administrador e publicitário Bob Vieira da Costa que se encantaram pelo mundo da olivicultura e decidiram se aprofundar nos estudos sobre a história e o cultivo das oliveiras.

As duas primeiras safras, extraídas em 2018 e 2019 dos frutos colhidos em Santo Antônio do Pinhal, onde antes eram criados gados de corte, foram distribuídas apenas para a família.

Na fazenda, as azeitonas, colhidas manualmente, são levadas ao lagar em caminhões refrigerados, a fim de evitar a oxidação dos frutos. Ali, elas são armazenadas em temperatura controlada por, no máximo, 4 horas, antes de serem encaminhadas para a Mori-Tem, máquina que extrai o azeite extravirgem super premium.

