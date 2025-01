Marca de azeites gaúcha é eleita a melhor do Hemisfério Sul

O ano de 2024 foi importante para os azeites brasileiros. Na premiação internacional EVOO, o Brasil ganhou 328 prêmios em 22 concursos que participou durante 2024, somando 17450,50 pontos no EVOO World Ranking 2024.

A marca gaúcha Prosperato conquistou 81 prêmios em 10 concursos em 2024, além do quarto lugar geral no EVOO World Ranking, posição mais alta de uma empresa brasileira e do Hemisfério Sul na premiação que elege os melhores azeites de oliva, de acordo com os prêmios conquistados nos principais concursos no último ano. A colocação é inédita para uma empresa do Brasil.

A marca gaúcha é a única do mundo a figurar entre as cinco mais bem colocadas em dois rankings diferentes do EVOOWR, tanto no geral como no que considera apenas os melhores azeites de oliva condimentados, categoria chamada de “Top 5 Societies of Flavored 2024”, em que ficou com o 2º lugar global. Além disso, o rótulo Prosperato com Limão Siciliano ficou no top 10 dos azeites condimentados mais premiados do mundo. Os resultados foram divulgados no site oficial da premiação.

Já o prêmio de Melhor EVOO para EVOOWR 2024 do Brasil foi conquistado pela também gaúcha Estância das Oliveiras com o Blend Exclusivo. Além disso, a empresa ganhou 19 prêmios em 13 concursos, atingindo a pontuação de 798,50 pontos.

“Ser reconhecido como a melhor marca brasileira e uma das melhores do mundo no EVOO World Ranking é um grande orgulho para nós. Esta conquista é resultado do nosso trabalho e paixão em cada etapa de produção do azeite ao longo dos últimos 12 anos, do campo até a mesa. Seguimos empenhados em elevar os azeites brasileiros ao mais alto padrão de qualidade mundial e a acumular mais conquistas.” diz Rafael Marchetti, diretor e mestre de lagar da Prosperato.